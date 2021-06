Satoranský a Veselý spolu v boji o Tokio. Bartoň popsal výhody i úskalí

Postoupit na olympijské hry, to je sen národního týmu. První krůček udělali čeští basketbalisté na mistrovství světa, teď je čeká turnaj v Kanadě, který však musejí kompletně ovládnout. „Je to velmi těžké a brutální, že proti sobě máme tři top týmy,“ upozorňuje Luboš Bartoň.

Již na úvod čeká výběr kouče Ronena Ginzburga Turecko (čtvrtek 4.35 SEČ). Z jeho soupisky sice ze zdravotních důvodů odpadla euroligová hvězda Shane Larkin, Turci však stále disponují kvartetem hráčů z NBA. Budou sázet na Cediho Osmana z Clevelandu, Ersana Ilyasovu z Utahu, Furkana Korkmaze z Philadephie a Ömera Faruka Yurtsevena z Miami.

„Turci se budou potýkat stejně jako my se sehraností. Zásadní bude, jak si sednou ti nejlepší hráči na hřišti,“ předpokládá Bartoň, který vyzdvihl bývalého parťáka z Barcelony čtyřiatřicetiletého Ilyasovu. „Měl dobrý konec sezony. Na druhou stranu nevíme, jestli bude ve stejné formě jako třeba před dvěma lety, kdy byl stěžejní hráč.“

Na české straně figuruje jediné jméno z nejslavnější soutěže světa – rozehrávač Tomáš Satoranský. Oproti poslednímu světovému šampionátu však bude těžit ze spolupráce s pivotem Janem Veselým. Dvě hvězdy se v týmu naposledy setkaly v září 2018. „Oba jsou totálně rozdíloví. Na druhou stranu je potřeba, aby to nenarušilo další hráče. Na mistrovství světa Honza nebyl a ukázalo se, že jej ostatní hráči zastoupili a hráli dobrý basket,“ poukazuje Bartoň.

Návrat urostlého pivota Fenerbahce Istanbul při absenci Vojtěcha Hrubana znamená pro Ginzburgův výběr spoustu pozitivního. „Jan nám přináší zkušenosti, herní schopnosti, atletičnost, ale i defenzivu. Zkrátka řadu aspektů. Sice jsme neměli možnost s Janem a Satym tolik trénovat dohromady, ale vím, že tým půjde v každém zápase stoprocentně za vítězstvím,“ prohlašuje kouč české reprezentace.

Tým se kompletně sešel až o víkendu. „Takže se bude muset všechno kutit za běhu. Dobře víme, že chybí tréninkový proces. Nemůžeme si myslet, že to bude skvěle sehrané, vše je ve sprintu,“ upozorňuje Bartoň. Souhra Satoranský – Veselý byla k vidění naposledy před necelými třemi lety. „Vzpomeňme, že tahle parta spolu hrála v kvalifikaci na mistrovství světa proti Rusku a bylo to velmi úspěšné,“ ohlíží se Bartoň.

Oproti přípravným zápasům bez Satoranského, Veselého a Jaromíra Bohačíka získal tým na síle. „Je jasné, že s nimi jsme mnohem silnější. Jsou to hvězdy a naše jádro. Musíme se dobře sehrát a nastavit správnou chemii v týmu. Na hřišti si dobře rozumíme. A hlavně chceme jednu věc – vyhrát,“ říká zkušený křídelník Blake Schilb.

„Sehranost je jedna věc, ale klíčová bude individuální připravenost jednotlivců. Jakou kdo měl sezonu, v jakém je rozpoložení. Jestli je zdravý, nebo ne. To jsou ty nejdůležitější věci,“ konstatuje basketbalový expert Bartoň.

Veškerá tíha pochopitelně neleží pouze na bedrech dua S+V. „Bude důležité, aby byli ve formě hráči jako Blake Schilb, Ondřej Balvín, Jaromír Bohačík, nebo Martin Peterka, který měl dobrou sezonu v Braunschweigu. Bude klíčové, aby v každém zápase někdo výrazně pomohl tahounům. A moc dobře víme, kteří to jsou,“ říká Bartoň.

Šestice účastníků turnaje je rozdělena do dvou základních skupin, z nichž vždy dva postoupí do play off. K postupu do Tokia je třeba zvládnout také semifinále i finále.

Český tým narazí den po bitvě s Tureckem na Uruguay. V druhé skupině číhá kromě Číny především Řecko a domácí Kanada s osmičkou hráčů z NBA.

„Ta bude v domácím prostředí velmi těžkým soupeřem. Řecký národní tým je vždy výborný, ale když nebudou mít Giannise Antetokounmpa, tak to bude jiné. První zápas proti Turecku každopádně bude nejdůležitější,“ nastiňuje Bartoň ideální scénáře v podobě postupu do semifinále z prvního místa.

A to si uvědomují i samotní reprezentanti. Tomáš Satoranský na závěr tiskové konference předal výstižnou zprávu všem příznivcům: „Doufám, že na nás fanoušci budou hrdí, stejně jako když sledovali zápasy na mistrovství světa v Číně. Postup na olympiádu by znamenal hodně nejen pro nás, ale pro celý národ.“

Jen čtyři tréninky? Opravdu těžké, říká kouč Ginzburg

Trenér české reprezentace Ronen Ginzburg ví, že jeho svěřence nečeká na úvod kvalifikace v bitvě s Tureckem nic jednoduchého. „Bude to těžký a agresivní zápas. Doufám, že budeme hrát ve stejném rytmu, ve kterém hrajeme běžně. To znamená agresivně a rychle. Bude to ale opravdu složité,“ uvedl.

Stál před ním těžký úkol. Tři klíčoví hráči se k českému výběru připojili až na poslední chvíli. Zatímco Jan Veselý s Jaromírem Bohačíkem stihli ještě tři společné tréninky v Praze, Tomáš Satoranský se připojil až na letecké lince z Montrealu do Victorie.

„Je to pro nás skvělé posílení. Museli jsme je ale teď během pár dnů zavést do našeho systému. Nechtěl bych ale mluvit jen o těchto třech hráčích,“ konstatoval Ginzburg.

Trenér českého výběru vidí největší úskalí před zápasy v kanadské bublině právě v limitovaném času, po který měl kompletní tým k dispozici. „Nechci lhát, takže nemůžu říct, že jsem s tím spokojený. Je to opravdu těžké jen se čtyřmi tréninky. Je to ale to, s čím můžeme pracovat a i tak musíme odvést naše maximum. Připravit tým během čtyř tréninků není jednoduché. Doufám, že pokud budeme hrát 60 – 70 % našeho potenciálu, bude to dobré,“ predikoval před zápasem.

Při účasti Veselého se mu otevírá zajímavá možnost, kterou na mistrovství světa v Číně neměl. Bude mít k dispozici dva dominantní pivoty. „Uvidíme, co nám zápas přinese. Samozřejmě jsme tuhle variantu neměli moc času natrénovat. Potřebovali jsme se věnovat hlavně těm základním věcem. Můžeme to použít a uvidíme, jak to bude fungovat,“ nezavrhl, že pošle oba nejvyšší členy české sestavy společně na hřiště.

Olympijská kvalifikace basketbalistů ve Victorii (Kanada):

Skupina A: Kanada - Řecko 97:91 (19:23, 46:50, 74:71).

Skupina B: Turecko - Uruguay 95:86 (27:22, 43:37, 61:63).