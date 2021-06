Kapitán Satoranský velí: Porazíme, koho bude potřeba. Veselý vyzrál

Střelec české reprezentace Vojtěch Hruban musel místo kvalifikace na operaci s achilovkou, kapitánská volba tak padla na Tomáše Satoranského. „Že Vojta neodletěl, je velká ztráta. Bylo to tedy rychlé rozhodnutí, ale já se toho rád ujmu. Tým znám dlouho a už jsem tady nejdelší dobu, právě společně s Vojtou. Doufám, že se vrátí co nejdřív a zase mu předám kapitánskou pásku,“ prohlásil devětadvacetiletý hráč Chicaga Bulls.

Po konci sezony v NBA zůstal v zámoří. K týmu kouče Ronena Ginzburga se připojil jako poslední. K jedenácti spoluhráčům se přidal v pátek na letišti v Montrealu. „Věděl jsem, že to nebude ideální, když se připojím hned před turnajem. Ale nebál jsem se toho. Navíc jsem nemusel absolvovat dlouhou pětadvacetihodinovou cestu jako ostatní,“ konstatoval rozehrávač. „Po druhém hracím tréninku už je to lepší. Vrací se trošku síly a rozehranost se zase zlepšuje. Myslím, že v zápase budeme v pořádku.“

Olympijská kvalifikace ve Victorii 30. června – 4. července Zápasy ve skupině čtvrtek: Turecko (PP 4.35 na ČT sport)

pátek: Uruguay (PP 4.35 na ČT sport) První dva týmy ze skupiny postupují do semifinále, v němž se křížem utkají s prvními dvěma týmy druhé skupiny (Kanada, Řecko, Čína). Pouze vítěz celého turnaje postoupí do Tokia.

V Chicagu se kromě tréninku věnoval rodině. S manželkou Annou totiž přivítali na svět dalšího potomka. „Narodil se mi syn, což je taky důvod, proč jsem neodcestoval zpátky do Evropy a logicky se připojoval až takhle těsně před Kanadou. Do toho jsem trénoval. Bylo trochu těžké to skloubit, ale ráno jsem vždycky měl čas trénovat,“ prozradil. Výhodu měl v tom, že mu realizační tým zařídil veškerý komfort. „Myslím, že jsem ve formě. Chyběla mi hra pět na pět, ale to se tady dožene,“ očekával.

Satoranský se v reprezentačním dresu představil naposledy v září 2019 na mistrovství světa, kde pomohl k historickému šestému místu. Právě tažením v Číně si tým vybojoval účast v olympijské kvalifikaci. A v podobném duchu by chtěl pokračovat i nyní v Kanadě.

„Styl by měl zůstat stejný, protože jsme s ním měli úspěch jak na Evropě 2015, tak na mistrovství světa před dvěma lety. Budeme se snažit udávat běhací tempo, hrát co nejvíc fyzicky a dávat rychlé body,“ plánoval Satoranský. „Doufejme, že se nám bude dařit i střelecky, jako se nám dařilo na mistrovství světa.“

Oproti světovému šampionátu bude moci elitní rozehrávač těžit i ze spolupráce s Janem Veselým, který se do reprezentace vrací po téměř třech letech.

„Já se vždycky těším na to, že si s ním zahraji. Vypadá to, že on přijde do repre vždycky tak jednou za pět let, takže jsou to pro nás Vánoce,“ smál se Satoranský. „Ale myslím, že byl fakt natěšený a velmi ho mrzelo, že nemohl být s námi na mistrovství světa. Je to na něm vidět. Cítím z něj, jak ho baví, že je tady s námi.“

Pivot Fenerbahce Istanbul a nejlepší hráč Euroligy 2018/19 by měl být klíčovým faktorem. „Dá týmu svoji pověstnou energii. Nahecuje to během zápasu. Jsme rádi, že tady s námi může být a jsme daleko silnější,“ prohlásil Satoranský. A komplimenty na adresu spoluhráče nešetřil.

„Každý by ho měl vnímat jako jednoho z nejlepších pivotů posledních pěti let v Eurolize. Potvrdil to sezonou, kdy byl MVP. I přes zranění ukazoval, že je jeden z nejdůležitějších hráčů pro Fenerbahce,“ řekl. Ve stylu hry Veselého vidí Satoranský progres. „Trošku vyzrál, lépe čte hru. Už to není vše o smečích a blocích. Tohle nám pomůže,“ konstatoval.

Český výběr si v neděli večer poprvé zatrénoval ve Victoria Memorial Arena, kde nastoupí ve čtvrtek proti Turecku (od 4.35 SELČ) a o den později ve stejný čas proti Uruguayi. „Budou nám tady chybět diváci, což je už takový standard poslední rok a půl. Doufám, že se s tím popereme,“ řekl Satoranský.

K účasti v Tokiu potřebují Češi zvládnout i semifinále a finále play off. „Musíme jít zápas od zápasu. Není moc času se rozehrát, já ale věřím, že se dostaneme ze skupiny a porazíme, koho bude potřeba,“ zavelel Satoranský.