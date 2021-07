Až si před sobotním čtvrtfinále Eura plácnou rukama trenéři Česka a Dánska, mohli by si i postěžovat. Jsou nejhůře placenými kouči, jejichž týmy zbyly ve hře. Jaroslav Šilhavý (59) je dokonce »králem chuďasů«.

Ono tedy 450 tisíc měsíčně, tj. 5,4 milionu korun ročně, což má být podle zákulisních informací základní mzda trenéra českého nároďáku, je docela pěkný příjem. Jen je zkrátka fakt, že každý z trenérů elitní evropské osmičky bere mnohem víc.

Když ME začalo, byl Šilhavý mezi čtyřiadvaceti trenéry na 21. příčce – za ním byli jen vůdci finské, slovenské a severomakedonské reprezentace. Ti všichni se poroučeli hned po základních skupinách, jako by malá výplata byla poukazem do pekel. Což naštěstí výkonnost Šilhavého jedenáctky popírá.

Naopak ani velké prachy úspěch nedělají – venku jsou Němec Löw i Francouz Deschamps, muži ze samého vrcholu platové pyramidy. Stejně tak čtvrtý Nizozemec Frank de Boer a pátý Rus Čerčesov. Kousek nad Šilhavým, o 120 tisíc korun měsíčně výš, je podle měsíčního příjmu Dán Kasper Hjulmand (49), sobotní sok Čechů. Ten si taky moc nevyskakuje. Snad je v tom i jisté kouzlo nenápadnosti. Jeden z nich každopádně povede tým i v semifinále. Kéž by to byl ten chudší.

Plat si může znásobit!

(Pozn.: Přepočteno na koruny kurzem 25,50 Kč za euro. Tučně je osm trenérů, jejichž týmy jsou dosud ve hře.)

Jaroslav Šilhavý má zaděláno díky výkonnosti jeho týmu na pohádkové prémie. Jakmile na ně dojde, jeho příjem za tento rok se oproti základu minimálně ztrojnásobí.

Češi vykopali během šampionátu už 427,15 milionu korun z banku UEFA, navíc to nemusí být konečná. Na tým připadá zhruba čtvrtina, aktuálně tedy 107 milionů.

A teď něco o dělení, což je citlivá věc. Jednou unikla přesná čísla: Bylo to po ME 2004, tehdy si tým dělil rekordní 160milionový balík. Mimochodem, Šilhavý u toho byl jako asistent. Hlavní trenér Karel Brückner dostal 15 milionů, tj. dvojnásobek odměny pro nejlepší hráče. Podle tohoto mustru by nyní na Šilhavého vycházela mimořádná odměna 10 milionů.