Kalas a Čelůstka: uznání je namístě, ale nedůvěra se nevžila jen tak

Po slavném nedělním vítězství nad Nizozemskem si Tomáš Kalas vylil srdíčko. Bezprostředně po utkání pravil do kamer České televize následující: „Asi jsme s Ondrou Čelůstkou dva nejvíc podceňovaní hráči v celé nominaci, nejspíš. Takže doufám, že… Já to radši ani nebudu říkat. Ale jsem samozřejmě rád, že to vzadu zvládáme a že ukazujeme, že nejsme ti nejhorší.“