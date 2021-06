Ševčík: Křídlo mi nevadí, s Bahem si to vyřídím. Schickovi chceme pomoct

Českou hru osvěžil. Nasazení záložníka Petra Ševčíka v osmifinále proti Nizozemsku (2:0) se trenéru Jaroslavu Šilhavému povedlo, slávistický pracant do sestavy dobře zapadl, podal velmi dobrý výkon. Nastoupí i ve čtvrtfinále proti Dánsku? „Samozřejmě budu rád, když budu hrát. Je to ale spíš otázka na trenéra,“ nespekuluje Ševčík.

Hrát na levém křídle mu nevadí. Petr Ševčík se umí přizpůsobit, v záloze přijme prakticky jakoukoliv roli. „Většinou nemám úkoly klasického křídla, ale zatahuji se i do středu,“ podotkl reprezentační záložník, který vzal s nadhledem i lehké štengrování od spoluhráče Alexandra Baha ze Slavie.

Věříte, že se v základní sestavě objevíte i ve čtvrtfinále proti Dánsku?

„Samozřejmě budu rád, když budu hrát. Je to ale spíš otázka na trenéra.“

Překvapilo vás, že jste v osmifinále proti Nizozemsku nastoupil, navíc na levém křídle, což není vaše obvyklá pozice?

„Musím říct, že jsem trošku překvapený byl. Ale když jsem zjistil, že budu hrát, hrozně jsem se těšil. Levé křídlo mi úplně nevadí. Mám zkušenosti ze Slavie, trenér Trpišovský mě tam občas staví. Většinou nemám úkoly klasického křídla, ale zatahuji se i do středu. Myslím, že to nám v zápase taky pomohlo. Jeli jsme na krev, nechtěli jsme Holanďany do ničeho pustit. Myslím, že to se povedlo.“

Jak jste si osmifinále před plným hledištěm v Budapešti užil?

„Obrovsky. Atmosféra byla skvělá, to jsme všichni viděli. Ten plný stadion konečně připomínal to pravé EURO, bylo to skvělé.“

V Baku proti Dánsku zažijete úplně něco jiného. Děsí vás to?

„Je to takové nešťastné, poletíme takovou dálku a pak tam budeme hrát před téměř prázdným stadionem. Všichni jsme z toho smutní, zklamaní, ale tak to teď je, nedá se nic dělat.“

Dovedete si dlouhou cestu v letadle zpříjemnit?

„Doteď přelety nebyly dlouhé, trvaly do dvou hodin. Pustím si film a cesta docela rychle uteče. Do Baku to bude horší, ale co se dá dělat. Dám si dva filmy.“

Váš dánský spoluhráč ze Slavie Alexander Bah prohlásil, že na šampionátu ve čtvrtfinále končíte. Co vy na to?

„Asi si to s ním pak ve Slavii vyřídím (úsměv).“

Jaký bude Dánsko soupeř?

„Nastoupí proti sobě dva týmy s poměrně stejným stylem. Očekávám, že to bude ze začátku opatrné, nikdo nebude chtít udělat zásadní chybu. Doufám, že postoupíme my.“

Bavíte se o tom, že by Patrik Schick mohl být nejlepším střelcem šampionátu?

„Extra to neprobíráme, ale všichni bychom chtěli, aby Páťa zlatou kopačku měl. Uděláme vše proto, aby byl i takhle individuálně oceněn.“