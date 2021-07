Nejlepší evropský hokejista všech dob a jedna z největších postav v historii slavné zámořské NHL. I to jsou popisky, které vystihují legendu Jaromíra Jágra (49). Nyní slavná »68« trochu poškádlila své početné zástupy příznivců. Na sociální síti naznačila možnost návratu do nejlepší ligy světa.

A co je důvodem? Jarda drží naprosto ojedinělou sérii, která se táhne už od roku 1980! Právě od tohoto letopočtu byl v úplně každém finále Stanley Cupu alespoň jeden hráč, který někdy sdílel šatnu s Jágrem . Jednoduše řečeno, měl svého spoluhráče ve finále pokaždé v posledních 41 letech.

Kladenský patriot také naznačil, že úchvatná série nemusí skončit ani tak. „Je spousta talentovaných hráčů v týmech, kde jsem hrával. Nebo se vrátím,“ okomentoval grafiku s přehledem svých spoluhráčů. Zda byla poslední věta myšlena jako nadsázka, ví jen on sám, jisté ale je, že řada fanoušků by to přivítala s velkým nadšením.