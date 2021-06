Ona si nenechá ujít žádný jeho zápas, on s ní sdílí láskyplný čas na první společné dovolené v Marbelle! Nejslavnější hokejista Česka Jaromír Jágr (49) je do své okaté Dominiky (26) celý blázen. Romantické fotky ze španělského turistického letoviska budiž důkazem.

Jaromír nejenom, že stále válí na ledě, teď své drahé ukazuje také své umělecké dovednosti. Vyhlášený spáč a jedlík se na isntagramu podělil sérií selfies. A snímky to jsou skoro jako od profíka. Vážně. Na jednom z nich se polonahý dme dme jako Atlas!

Na podobné radovánky si se svými předchozími partnerkami čas nenašel. Ale pozor, aby to nepřehnal. Už za tři měsíce a třiadvacet dnů čekají jeho Kladno v obnovené extraligové premiéře Vítkovice! A to by měla být hvězda hvězd ve formě. Ne jako vloni, kdy jen horko těžko shazoval přebytečná kila.

Příkladem by mu mohl jít kumpán z útoku Tomáš Plekanec (38). Ten vyvezl svoji Lucii Šafářovou (34) na Sardínii. U slavného páru ale jen ledabylé lelkování nečekejte. Cvičení je u nich na denním pořádku. A tak se Tomáš skoro každé ráno potí v posilovně, kde mu je při ruce jeho jednoroční princezna Leontýnka.