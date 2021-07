Wimbledon nikdy nepatřil mezi její nejoblíbenější turnaje, ale kdoví, třeba se to letos po finálové účasti změní. Těžká prohra s Ashleigh Bartyovou sice Karolínu Plíškovou bolí, zahřát na srdíčku ji ale musely reakce fanoušků, odborníků, ale hlavně jejího manžela a manažera v jednom Michala Hrdličky.

Byl to právě muž jejího života, kdo do ní společně s koučem Saschou Bajinem a fyzioterapeutem Haimem Ganancicou poslední dny pumpoval energii a dobrou náladu. „Všem moc děkuji. Bez nich by se mi to nepovedlo,“ gestikulovala směrem ke svému boxu.

Hrdlička pak všechny gratulanty strčil do kapsy dojemným vyznáním. „Takové vzpomínky nikdy nezmizí. Neuvěřitelná jízdo, Kájo,“ napsal na instagram moderátor. „Úžasnej tenis a srdce obrovský bojovnice. Jsem strašně pyšnej. Příště už to klapne. Věřím tomu,“ napsal láskyplně.

Připojil se k němu taky Ganancia, chlap, který zná po Hrdličkovi tělo budoucí světové sedmičky nejlépe. „Nemohu být pyšnější a šťastnější, že mohu být součástí tak úžasného týmu. Díky!“ vzkázal parťákům.