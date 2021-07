Kouč Plíškové Bajin před velkým mačem ordinuje smích. Zatrhl jí mobil!

Netrénuje ji ani rok, úspěchy už se ale dostavují. Německý kouč původem z Jugoslávie Sascha Bajin (36) si s lounskou rodačkou Karolínou Plíškovou nebývale sedl. „Věří mým tréninkovým metodám a vidí, že to nese ovoce,“ pochvaluje si věčně vysmátý chlápek před sobotním wimbledonským finále, v němž se jeho svěřenkyně střetne se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou.

Pozitivní naladění přenesl i na Káju, což je vidět třeba na fotkách z tréninku. Plíšková se s manželem Michalem Hrdličkou den před nejtěžším zápasem kariéry na kurtu řehtají, jako by mělo jít o pouťák. „Karolína na kurtu možná vypadá chladně, ale v zákulisí hází jeden vtípek za druhým. Je to pohodová holka, která toho moc neřeší,“ práskl Bajin.

I on si ale dokáže zahrát na přísného mentora. V pátek třeba Plíškové zakázal cestou na wimbledonské dvorce telefon! „Byli jsme hodinu v autobuse, a i když to bylo dlouhé, tak jsem ji donutil, abychom se nedívali na mobil. Když si něco bude číst, tak ji to může rozhodit. Takže jsme si povídali a pak si pustili nějaké písničky. Jsme v tom prostě spolu!“ usmívá se kouč.