Ten okamžik leží anglickým fanouškům v žaludku. Dokonce sepsali petici aby se kvůli tomu finále opakovalo, protože mají dojem, že měl být Giorgio Chiellini být vyloučen. To je samozřejmě bláhová myšlenka, ale hořkost zůstává. To zbytek světa si z této situace dělá legraci a na internetu koluje celá řada vtipných koláží a videí, připomínajících faul na Bukayo Saku. My jsme pro vás ty nejlepší vybrali do naší listovačky.