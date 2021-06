Šilhavý: Nikdo nemá místo pod palcem. S Hložkem počítáme

Je pro vás utkání s Itálií tou správnou prověrkou před EURO?

„Samozřejmě. Jde o první přípravu na soustředění před mistrovstvím Evropy. Pro nás je to hodně důležité. Itálie je velice silný soupeř, věřím, že nás dokonale prověří. Taková konfrontace nám ukáže, kdo na tom jak je. Snad to bude dobrý zápas.“

Naplňuje soustředění v Itálii vaše představy?

„Věděli jsme, do čeho jdeme. Bydleli jsme na hotelu v krásném prostředí, vedle hřiště, měli jsme ideální podmínky, jaké jsme si na kempu přáli. Zatím to jde podle plánu, snad se nám budou vyhýbat zranění.“

Mrzí vás, že nemůžete využít Adama Hložka, který dosud na soustředění trénoval individuálně?

„Věděli jsme, že Adam přichází na soustředění s lehkým zdravotním problémem. Domluvili jsme se, že celý týden se bude připravovat mimo tým. S Itálií nenastoupí. Uvidíme v sobotu, neděli, jestli ho budeme moct použít na Albánii. Počítáme s ním, jde o to, aby to stihl a byl připravený na mistrovství Evropy.“

Zdravotní problémy měli před srazem Ondřej Čelůstka a Tomáš Holeš. Ti už jsou v pořádku?

„Úplně. Ondra trénuje od začátku soustředění bez omezení, Tomášovi jsme první dva dny nechali individuální režim, teď už se k nám připojil. Věřím, že i on je zdravý, ale zítra (v pátek) se ještě domluvíme, jak na tom bude a podle toho k tomu přistoupíme.“

Český trénink v Itálii sledovaly i krávy. Ostřelovali se slávisté

Půjde proti Itálii o sehrávání vyvolených, nebo zkoušení hráčů na pozice, kde si nejste jistí?

„Byť nás čeká příprava, je to pro nás prestižní utkání, už proto, jakým soupeřem Itálie bezesporu je. Hráči, co nastoupí, se budou moct předvést, uvidíme, jak na tom jsou a jak s nimi budeme moct počítat. Směřujeme to k samotnému mistrovství a k úvodnímu zápasu proti Skotsku. Od kvalifikace jsme nebyli pohromadě, závěr sezony byl pro hodně hráčů složitý.“

Rozhodujete se především u stoperů a na místě pravého záložníka?

„Zmínil jste dva posty. Viděli jste, jak nastupujeme v těžkých zápasech. Máme základ z Ligy národů a kvalifikací, jsou to hráči, které známe, a porovnáme to s jejich aktuální formou. Otazníky tam jsou, ale neřeknu vám, zda jde o tyhle posty. Když se nám to nebude zdát, tak nikdo nemá pozici pod palcem. Máme tady 23 hráčů a tři brankáře, to je dostatek, abychom případně zvolili toho nejlepšího na daný post.“

Můžete šestkrát střídat. Jak chcete hráče protočit?

„Pravděpodobně toho využijeme. Rádi bychom dali prostor co nejvíc hráčům, co tady jsou. Ale jak jsem říkal - příprava směřuje na utkání se Skotskem. Spíš to plánujeme tak, že větší část zápasu odehraje taková sestava, jakou předpokládáme na začátek EURO. Itálii i následný zápas proti Albánii bereme hodně prestižně, ale pořád je to směřujeme k turnaji.“

Těší vás slova respektu od italského trenéra Manciniho?

„To se poslouchá hodně příjemně. Ale až výkon na hřišti ukáže, zda se slova chvály trenéra potvrdí. Snad tady zanecháme dobrý dojem, už jsme si to vyzkoušeli s Belgií, kdy nás trenér Martínez po zápase chválil. Věřím, že to tak bude i po pátečním zápase.“