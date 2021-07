Stalo se to na Prvního máje. Skok do jámy s molitany, špatný dopad a křup. Gymnastka Aneta Holasová (20) si zlomila lýtkovou kost a potrhala vazy v kotníku. Přesto včera – 11 týdnů poté – nechyběla v letadle mířícím na olympiádu do Tokia.

„Taky mi přijde, že je to malý zázrak,“ uznává Aneta a pokračuje: „V momentu, kdy se to stalo, tak jsem se s olympiádou loučila, ale pak jsem si nepřipustila, že bych nejela.“

Nohu poctivou rehabilitací uzdravila, ovšem ne natolik, aby předvedla to nejlepší, co umí. Problémy má hlavně s dopady. „Půjdu sice o něco lehčí sestavy, ale zase doufám, že budou o to čistší,“ říká s tím, že i piruety, které i normálně moc nemusí, bude muset točit na druhé noze.

Že by šla ve stopách Věry Čáslavské, která na Hrách v Tokiu 1964 získala v gymnastice tři zlaté a jednu stříbrnou, tak nehrozí. „Makala jsem naplno a myslím, že předvedu plnohodnotný výkon,“ odmítá ale Holasová roli výletnice.