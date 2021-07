Trenér Ginzburg: 95 % týmů by se v prodloužení s Kanadou sesypalo

„Dokázali jsme něco úžasného a doufám, že nezklameme,“ říká před odletem do Tokia sedmapadesátiletý kouč. Infarktový závěr v semifinále kvalifikace proti favorizované Kanadě jej stál hodně nervů. „Nechcete vědět, co se mi honilo hlavou. Nevěřil jsem tomu,“ vzpomíná Ginzburg, teď už s úsměvem. „Udělali jsme nějaké chyby, ale na druhou stranu oni trefili několik těžkých střel. Myslím, že 95 % týmů by v prodloužení prohrálo, kdyby 57 sekund před koncem vedli o deset bodů. Ze začátku jsme byli v šoku, ale dostali jsme se z toho,“ cení si. „Kdybychom prohráli, pamatovali bychom si ten zápas do konce života. Což budeme i tak, ale v dobrém.“

Jakožto pro Izraelce je pro Ginzburga zápas s Íránem velmi důležitý i po osobní stránce. „Byl jsem v Izraeli a každý tam mluví jen o našem duelu s Íránem,“ prozrazuje reprezentační trenér. „Většinou, když mají nastupovat proti Izraelcům třeba v judu, tak radši vzdají. Ale doufám, že proti nám nastoupí, když na Hry pojedu pod vlajkou České republiky.“

Ginzburg si je vědom, že cesta ze skupiny vede právě přes asijského outsidera. Přestože se jedná o bojovný tým, který spolu hraje spoustu let, a sehranost jim tak vůbec nechybí, porazit Írán vysokým rozdílem znamená položit základní kámen úspěchu. Dva ze čtyř celků totiž postoupí do vyřazovacích bojů ze třetí příčky a rozhodovat bude při rovnosti bodů právě skóre.

„O Americe ani nemusím mluvit,“ smál se rodák z Tel Avivu, když v hlavě přemítal o soupeřích ve skupině. „Je potřeba podat proti nim nejlepší výkon. Určitě se budou každým dnem zlepšovat, protože když přijede spousta kvalitních hráčů, potřebují chvíli na to, aby si sedli.“

Třetím soupeřem českého celku bude Francie, další z celků plný hráčů z americké NBA. Mezi největší hvězdy země galského kohouta patří například Nicolas Batum, Evan Fournier nebo Rudy Gobert, který si zahrál i v letošním utkání hvězd NBA.

„Francie je jedním z nejlepších celků v Evropě. Už spolu nějakou dobu trénují, jsou pospolu, nechci zmiňovat jména. Ale uvidíme. Musíme na palubovce nechat všechno.“

Úspěšnou partu kolem Satoranského a Jana Veselého doplnili v přípravě čtyři noví hráči. Jedná se o Davida Jelínka, Jana Zídka, Jakubu Tůmu a Tomáše Kyzlinka.

„Chceme si být jisti, že budeme mít kvalitní náhradu, kdyby se náhodou někdo zranil nebo nebyl ve formě. Hledali jsme nejlepší hráče v Česku i zahraničí,“ vysvětluje Ginzburg. „Uvidíme, jestli se dostanou do finální nominace,“ dodal s úsměvem. S malým zraněním podle trenéra laboruje Blake Schilb, nejedná se však o nic, co by mělo Američana s českým občanstvím stát letenku do japonského hlavního města.