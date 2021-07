Povedlo se! Velkou vlnu pozitivních emocí vyvolal v českých sportovcích nový rapový song Stamina od interpretů Paulieho Garanda a Resta. Track je určený právě českým olympionikům, kteří budou bojovat o co nejlepší umístění na hrách v Tokiu. A song Stamina je má nakopnout k velkým výkonům.

K tracku vznikl i klip, v němž si zahrálo několik olympioniků jako atletka Kristiina Mäki, sportovní střelec Jakub Tomeček nebo rychlostní kanoista Martin Fuksa. „Líbí se mi, že olympijský tým se do toho umí opřít a udělat i krok k rapu. Většina sportovců z naší generace rapové songy jede. Před každým důležitým závodem poslouchám muziku, která mě nakopne. A tohle je určitě nakopávací song,“ chválil song trojnásobný olympijský medailista Josef Dostál, který se před kamerou také objevil.

Z písně pro olympioniky byla uchvácená i tenistka Markéta Vondroušová. „Je to super. Jsem z toho nadšená, protože přesně tohle poslouchám,“ usmívala se, když poprvé slyšela a viděla nový klip. Spokojený byl i po prvním poslechu halový mistr Evropy koulař Tomáš Staněk. „Jsem příjemně překvapený. Je to dobrý předzávodní track. Bezva motivační. Má to myšlenku, rým, super interprety. Za mě bomba.“

Dojatá byla oštěpařka Nikola Ogrodníková. „Je to fakt hustý. Chtělo se mi brečet, protože jsem si uvědomila, že olympiáda je za rohem. Zpívá se tam o tom, aby se člověk nevzdával. Jak je to někdy složité, tvrdě se trénuje, a pak má člověk radost, když se to všechno povede.“

„Před závodem si to rozhodně pustím. Vyvolá to ve mně ten pocit, že teď jsem tady a přijela jsem uspět,“ vzkazuje medailová naděje Ogrodníková.