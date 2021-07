Fotbalové hvězdy v Tokiu: španělští mladíci, Dani Alves i Vydrův parťák

Jaké fotbalové hvězdy se představí na olympijských hrách v Tokiu? • FOTO: Koláž iSport.cz Specifický turnaj. Fotbalové zápolení na olympijských hrách není příliš sledovaná záležitost. Pod pěti kruhy nehrají nejlepší proti nejlepším. Ani nemohou, jelikož v nominaci mohou být jen hráči narození 1. ledna 1997 a mladší. Každý tým k nim může (ale nemusí) doplnit tři starší hráče. Které hvězdy se představí v Tokiu? Největším favoritem bude zcela jistě Španělsko, které má v nominaci hned šest hráčů z uplynulého EURO. Lákadlem budou i veteráni jako brazilský bek Dani Alves či mexický brankář Guillermo Ochoa.

Pedri Španělsko

záložník

18 let

Barcelona

Poslední sezona v lize: 37 zápasů, 3 góly, 3 asistence Zlaté dítě španělského fotbalu. Má za sebou první dospělé EURO, na kterém Španělsku pomohl k postupu do semifinále. V pouhých 18 letech odehrál všech šest zápasů v základní sestavě, po zásluze byl vyhlášen nejlepším mladým hráčem a zvolen do týmu turnaje. Spravit chuť po penaltovém vyřazení od následných šampionů z Itálie by si chtěl na Hrách v Tokiu, kde by měl utvořit extrémně silný střed zálohy s Danim Ceballosem. I přes mladý věk už nasbíral cenné zkušenosti, v uplynulé sezoně rodák z Kanárských ostrovů pravidelně nastupoval za Barcelonu v lize i Lize mistrů.

Guillermo Ochoa Mexiko

brankář

36 let

América (Mexiko)

Poslední sezona v lize: 32 zápasů, 8 nul S olympiádou už má zkušenosti. Před 17 lety byl členem mexického týmu v Aténách, na hřiště se ale tehdy v 19 letech nedostal. Nyní by se měl ostřílený brankář pověstný svou hřívou zhostit role jasné jedničky. V reprezentaci debutoval už v roce 2005, na kontě má přes 100 startů, jedničku dělal i na dvou posledních MS. Před třemi lety v Rusku vychytal v úvodním zápase Němce, o čtyři roky předtím zase nepustil gól Brazilcům. V Evropě si Ochoa zkusil angažmá ve Francii (Ajaccio), Španělsku (Málaga, Granada) či Belgii (Lutych), poslední dvě sezony už působí doma v Mexiku.

Richarlison Brazílie

útočník

24 let

Everton

Poslední sezona v lize: 34 zápasů, 7 gólů, 3 asistence Jeden z aspirantů na nejlepšího střelce olympijského turnaje. Richarlison je zabiják od pohledu, gólový instinkt ukazoval poslední čtyři sezony v Premier League. V 143 zápasech za Watford a Everton nasázel 38 gólů. Uplynulý ročník mu střelecky tolik nesedl, i tak se mluví o zájmu Realu Madrid. Jeho hodnota podle specializovaného webu Transfermarkt je aktuálně 55 milionů eur. Solidní výkonnost si drží i v reprezentaci. Na nedávné Copa América patřil do základní sestavy Brazílie, která došla do finále. Triumf z roku 2019 si nicméně Richarlison s „kanárky“ nezopakoval.

Dani Ceballos Španělsko

záložník

24 let

Real Madrid, poslední sezonu strávil na hostování v Arsenalu

Poslední sezona v lize: 25 zápasů, 3 asistence Turnajový hráč. Dani Ceballos může být v nabité sestavě Španělska jedním z hlavních trumfů. Jen považte: s výběrem U19 slavil v roce 2015 evropský titul, o dva roky později pomohl jednadvacítce k postupu do finále a byl vyhlášen i nejlepším hráčem turnaje. Zlatý turnaj s U21 pak prožil v roce 2019. Na všech třech turnajích se dostal do výběrů nejlepších hráčů na turnaji. Skvělými výkony na malém EURO 2017 si vysloužil přestup do Realu Madrid. Poslední dvě sezony strávil na hostování v Arsenalu. Góly od něj ale nelze očekávat, v Premier League se v 49 zápasech netrefil ani jednou.

Chris Wood Nový Zéland

útočník

29 let

Burnley

Poslední sezona v lize: 33 zápasů, 12 gólů, 3 asistence I Chris Wood už ví, jak chutnají olympijské hry. Pod pěti kruhy si zahrál v roce 2012, tehdy se postaral o jediný gól Nového Zélandu ve skupině proti Egyptu. Robustní útočník působí už 12 let na Britských ostrovech, kde vystřídal deset různých klubů. Poslední čtyři sezony hrál v Burnley, kde nastupoval i po boku českého útočníka Matěje Vydry. V Premier League nastřílel 47 gólů, z toho 12 v posledním ročníku. Dalších 78 tref má na kontě v Championship, druhé nejvyšší anglické soutěži. Za národní tým si zahrál i na mistrovství světa 2010.

Dani Alves Brazílie

obránce

38 let

Sao Paulo (Brazílie)

Poslední sezona v lize: 30 zápasů, 1 gól, 3 asistence Evropě ukázal svůj talent v dresu Sevilly, se kterou slavil dva triumfy v Poháru UEFA. Největší porci kariéry strávil v Barceloně, se kterou vyhrál šest titulů a třikrát zvedl nad hlavu ušatý pohár pro vítěze Ligy mistrů. Další titul přidal v dresu Juventusu a dva při angažmá v PSG. Reprezentaci pomohl k dvěma vítězstvím na Copa América. To je výčet největších úspěchů Daniho Alvese, jednoho z nejlepších krajních obránců v 21. století. Olympijský turnaj v Tokiu nebude mít větší hvězdu, než právě jeho. V 38 letech už dohrává kariéru doma v Brazílii, dočká se na jejím sklonku i cenného kovu z olympiády?

André-Pierre Gignac Francie

útočník

35 let

Tigres UANL (Mexiko)

Poslední sezona v lize: 35 zápasů, 16 gólů, 2 asistence Na kontě má téměř 300 startů ve francouzské lize, nasázel 103 gólů. Válel za Toulouse či Marseille, v sezoně 2008/09 se stal nejlepším střelcem Ligue 1. V létě 2015 se vysoký hroťák rozhodl pro zajímavou změnu, i přes zájem několika evropských klubů zamířil do mexické ligy. Tamnímu celku Tigres pomohl už ke čtyřem titulům, za šest sezon nasázel ve všech soutěžích úctyhodných 149 gólů. V reprezentaci se naposledy objevil na stříbrném EURO 2016, zahrál si i na světovém šampionátu v roce 2010. V olympijském týmu se potká i s klubovým spoluhráčem Florianem Thauvinem.

Marco Asensio Španělsko

záložník/útočník

25 let

Real Madrid

Poslední sezona v lize: 35 zápasů, 5 gólů, 2 asistence V roce 2018 jeho hodnota atakovala 100 milionů eur. Za poslední tři ročníky se nicméně hbité křídlo výrazně neposunulo, spíše začalo stagnovat. V Realu má však stále jisté místo, dvakrát s ním vyhrál španělskou ligu i Ligu mistrů, ve finále 2017 se dokonce trefil proti Juventusu. Úspěchy slavil i s mládežnickými reprezentacemi, s výběrem U19 vyhrál mistrovství Evropy, s jednadvacítkou byl ve finále. Na letošním EURO se nevešel do nominace trenéra Luise Enriqueho, který poprvé v historii nevzal žádného hráče madridského velkoklubu. Motivaci tak Asensio zřejmě v Tokiu postrádat nebude.

Max Kruse Německo

útočník

33 let

Union Berlín

Poslední sezona v lize: 22 zápasů, 11 gólů, 5 asistencí Němci neposílají do Tokia zrovna našlapaný mančaft. Mezi hvězdy týmu bude patřit útočník Max Kruse, který aktuálně působí v Unionu Berlín. Ostřílený forvard má na kontě 272 startů v bundeslize s úchvatnou bilancí 85 gólů a 73 asistencí. Svými góly táhl Freiburg, Mönchengladbach, Wolfsburg či Werder Brémy. Jeden ročník strávil i v tureckém Fenerbahce. Jelikož nehrával za přední celky, chybí mu úspěchy. Jeho jedinou získanou trofejí je zisk německého Superpoháru s Wolfsburgem z roku 2015. Dočká se vášnivý hráč pokeru olympijské medaile? Němci to budou mít v nabité skupině D v konkurenci Brazílie či Pobřeží slonoviny těžké.

Eric Bailly Pobřeží slonoviny

obránce

27 let

Manchester United

Poslední sezona v lize: 12 zápasů, 0 gólů Do Evropy se Afričan přesunul už v 17 letech, kdy si ho vyhlédl barcelonský Espanyol. Přes Villarreal se v létě 2016 dostal do Manchesteru United, kde působí doteď. S anglickým velkoklubem o rok později slavil triumf v Evropské lize, druhý mu letos unikl až v penaltovém rozstřelu proti jeho předchozímu klubu. V Premier League dosud zasáhl do 66 zápasů a vstřelil jeden gól. Jeho hodnota nicméně postupem let klesá, v uplynulém ročníku naskočil v lize jen do 12 duelů. V národním týmu má na kontě 36 zápasů a dva góly, v roce 2015 byl u vítězství na Africkém poháru národů.