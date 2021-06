Trápila ho věčná zranění, málem přišel o nohu, rozvedl se, kupil skandály a málokdo věřil, že bude ještě kdy závodit. Jenomže překážkář Petr Svoboda (36) je bojovník a vrátil se ve velkém stylu. Může za to také jedna nadpozemská bytost.

Na pondělním Memoriálu Josefa Odložila vyšvihnul Svoboda na 110 metrech překážek čas 13,53, svůj nejlepší od roku 2017. V cíli ho taky čekala sladká odměna v podobě objetí od přítelkyně (a také atletky) Kateřiny Kodrové (28). A pak přišlo dojemné vyznání.

„Každý sportovec má doma někoho, kdo mu věří víc než on sám sobě. A já mám doma anděla, který při mně stojí od mé životní změny. Myslím, že je nejlepší, co mě v životě potkalo, i když to se mnou nemá jednoduché. Ale díkybohu, že ztratila křídla a že se nevrátí nahoru a zůstane tu se mnou dole,” vyznal se Svoboda.

Halový mistr světa z roku 2011 má své přítelkyni být za co vděčný. Sličná Kateřina podržela Petra při jeho snad největším skandálu, když před pěti lety poslal fotku svého penisu přítelkyni trenéra Josefa Karase. „Chtěl jsem to poslat své partnerce, ale nejspíš jsem ji omylem poslal Karasově přítelkyni,“ nabídl překážkář verzi, které Kateřina uvěřila.

Pověst proutníka Svobodu provázela v atletických kruzích dlouhá léta, nepomohl mu ani rozpad manželství s tyčkařkou Jiřinou Ptáčníkovou. Ten přišel v období, kdy se překážkář dával dohromady ze zánětu achillovky, kvůli kterému mu reálně hrozila amputace nohy. V sázce byl dokonce i jeho život, byl na dně. Dnes konečně seká latinu, na dráze chytá ne druhý, ale přibližně stý dech a zdá se, že je vše na dobr é cestě.

Završí svůj pohádkový návrat na olympiádě v Tokiu?