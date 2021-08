Blesková dráha na LOH v Tokiu: Je jako trampolína, prošla evolucí

Kyron McMaster sice ve slavném překážkovém finále ozdobeném úžasným světovým rekordem Karstena Warholma medaili nezískal, byl ale mezi sedmi z osmi borců na startu, kteří si zaběhli životní čas. O oranžové dráze s olympijskými kruhy na tokijském Národním stadionu skoro skládal básně.

„Na žádné dráze jsem se tak necítil. Během závodu jsem si nepřipadal, že běžím na dráze, mé nohy se prostě točily. Cítil jsem, jako by tam dráha nebyla,“ řekl McMaster.

Běžec z Britských Panenských ostrovů slovy vyjádřil pocity mnoha atletů, kteří si olympijskou dráhu vyzkoušeli. A nejsou to jenom dojmy. Samotný výrobce, slovutná firma Mondo, po testech v laboratoři tvrdí, že dráha pod názvem WSTY zlepšuje výkony o 1 – 2 procenta.

„Co vidíte, je evoluce. Samozřejmě se pokaždé, když přijde čas olympijských her, snažíme vylepšit složení materiálu. Všechno je v rámci pravidel,“ citoval Daily Mirror designéra Andreu Vallauriho.

Časy atletických hvězd mluví samy za sebe. Ten Karstena Warholma, který rozcupoval vlastní světový rekord na 400 metrů překážek o 76 setin sekundy. Ten Sydney McLaughlinové, která na stejné trati předvedla velmi podobný kousek a svůj rekord posunula téměř o půl sekundy. V obou závodech navíc původní historický čas výrazně překonali i druzí v pořadí – Rai Benjamin a Dalilah Muhammadová.

Sprinterky Elaine Thompsonová-Herahová (10,61) na stovce a Jasmine Camachová-Quinnová na 100 metrů překážek zaběhly olympijské rekordy (12,26). Thompsonová-Herahová předvedla druhý nejrychlejší výkon dějin, jimž přitom kraluje nedostižný kontroverzní čas Florence Griffithové-Joynerové z roku 1988 (10,49), dosažený ve vichřici za pomoci zjevně nefunkčního větroměru.

Dosud nepříliš známý Ital Lamont Marcell Jacobs vyhrál stovku mužů v lepším čase (9,80), než kterým zvítězil Usain Bolt na minulých Hrách v Riu. Damien Warner vyrovnal výkonem 10,12 nejlepší výkon historie desetiboje. Všechny finalistky půlky se dostaly pod dvě minuty…

„Dráha je určitě rychlá. Můžete cítit, jak vám vrací energii,“ všimla si Muhammadová.

„Je super rychlá. Můžeme čekat rychlé časy i na mužské dvoustovce,“ předpovídal kanadský sprinter Andre de Grasse.

A měl pravdu, sám vyhrál v kanadském rekordu 19,62. A poprvé v historii dvoustovky se všichni tři medailisté stlačili pod 19,75 sekundy.

„Rozdíl můžete cítit. Hodně lidí mluví o tretrách, ale já si myslím, že tohle je jedna z těch drah, která vám dává energii zpátky a pomáhá vám se posouvat vpřed,“ hodnotí McLaughlinová.

Ta vyjádření skrývají i jistou kontroverzi. Světová atletika se dlouhodobě snaží najít správnou hranici zapojování nových technologií do sportu. Paralympik Oscar Pistorius musel strpět zkoumání, zda mu jeho karbonové protézy neposkytují výhodu oproti zdravým sportovcům. Současnou éru super treter federace reguluje pomocí průběžného schvalovacího procesu.

Dráha se vzduchovými kapsičkami, která připomíná trampolínu, je ale regulérní. A tomu, kdo má formu, může pomoct. Z českých atletů se o tom přesvědčily čtvrtkařka Lada Vondrová i mílařky Diana Mezulíáníková a Kristiina Mäki. Všechny si na olympiádě překonaly osobní rekordy, Mäki na patnáctistovce dokonce smázla národní rekord Ivany Kubešové z roku 1986.

„Dráha je rychlá určitě, protože i ty tréninky, co jsme tu chodily s Dianou, jsme chodily docela rychle. Je skvělá,“ chválí Mäki.

„Určitě to bude rychlý povrch. Všechny ty běhy i ostatní disciplíny se tady docela posunují,“ uznává Mezulíáníková. „Myslím si, že je to všechno se vším, že je to určitě i dobrým povrchem, ale že se atletika posouvá do neuvěřitelných mezí. Nevím, kdy se to zastaví, asi nikdy.“