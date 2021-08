Český oštěp zachráněn, Vadlejch i Veselý ve finále. Co v něm čekat?

PŘÍMO Z TOKIA | Bylo to už jen na nich. V úterý se kvalifikace nepovedla trojici oštěpařek ani koulaři Tomáši Staňkovi. A tak museli čest českých vrhačských disciplín zachránit oštěpaři Jakub Vadlejch a Vítězslav Veselý. A povedlo se, do sobotního finále jdou oba. „Úterý byl smutný den. Ne že bych si připouštěl nějaký tlak, že to musím zachraňovat. To je kvalifikace, tam se může vždycky stát leccos,“ prohlásil Veselý.

Házel v první skupině, a jelikož kvalifikační limit Vítězslav Veselý nepřehodil, musel čekat, jak daleko budou házet oštěpaři v druhé skupině. Ale věděl, že 83,04 metru by stačit mohlo. Limit, který byl 83,5 m, nakonec přehodilo jen šest závodníků, tedy polovina postupujících do finále. Při čekání ale mistr světa z roku 2013 nebyl nervózní.

„Jsem v klidu a mám dobrý pocit ze svého výkonu, což jsem si přál. Jak to bude dál, uvidíme. Snad by to mohlo vyjít. Ta pravděpodobnost je větší, než že to nevyjde,“ věřil ještě před tím, než začala házet druhá skupina. V té byl také jeho tréninkový parťák Jakub Vadlejch.

„Bylo úplně jasné, že Víťa hodí pěkně. Byl na tom dobře. Tak nějak jsem to tušil. On je v hlavě závodník a těšil jsem se na to, že to takhle dopadne,“ prohlásil Vadlejch už poté, kdy se mu podařilo přehodit kvalifikační limit. Jeho třetí pokus byl dlouhý 84,93 metru.

Vadlejchovy první dva hody letěly pod 80 metrů, ale ten poslední kvalifikační už ulétnul o dost dál. A přitom prý při něm nic extra nezměnil. „Oštěp je úplně o maličkostech, o milimetrech. Udělal jsem skoro to samé, jenom o trošičku líp. Opravdu k tomu nejde říct nic. Nastavení těla i hlavy bylo úplně stejné jak první dva hody, ale chyběl nějaký milimetr, malé počkání levé ruky. Jsou to opravdu milimetry, mikrometry, a udělá to v tomhle případě šest metrů,“ řekl třicetiletý oštěpař.

Zatímco Veselému se v poslední době dařilo na tréninku a mohl jít do závodu s dobrým pocitem, Vadlejchovi to při rozhazování úplně nešlo.

„Při rozcvičování jsem necítil, že by mi to úplně střílelo, což mám ale rád. Protože většinou když je to hodně dobrý, může to být hodně špatný potom. Ale tady všechno šlo tak, jak jsem si přál, jak jsem si dopředu plánoval. Navíc to bylo dopoledne. Takže věřím, že ve finále večer to může být ještě něco jiného,“ hlásil stříbrný muž z MS 2017.

Veselý si užívá další finále na olympiádě. A je také rád, že je až v sobotu večer místního času. „Pro mě obzvlášť je to výhoda, když už jsem nejstarší v celém startovním poli. Určitě se to hodí pro zklidnění. A jsem rád, že to nebude takhle ráno, protože vstávat před šestou hodinou není žádný med,“ pousmál se osmatřicetiletý Čech.

A co tedy čekat ve finále? Podle Vadlejcha je to hodně otevřené. Statisticky je sice Němec Johannes Vetter s hody daleko přes 90 metrů (letos 96,29 m) vládcem světového oštěpu, ale olympijské finále je něco úplně jiného. „Věřím Indovi Choprovi, je na tom skvěle. Johannes víme, na co má, ale… Třeba Keshorn Walcott (vítěz z Londýna 2012) vypadl, Krukowski, který házel celou sezonu dobře, teď najednou házel 70 metrů. Fakt je to zajímavé, oštěp je otevřený. Není to jak čtvrtka překážek, kde jsou tři lidi ulítnutí do kosmu,“ řekl Vadlejch.

Finále mužského oštěpu startuje v sobotu ve 13.00 SELČ.