Odvážné snímky atletky Helceletové: Manžel mě v tom podporuje!

Patří k našim nejkrásnějším sportovkyním a studem rozhodně netrpí. Denisa Helceletová (34) svého času zásobovala své sociální sítě odvážnými fotkami. A co na to říkal její manžel desetibojař Adam Sebastian Helcelet (29)? To Denisa práskla v olympijském studiu.

Příprava na Instagramu se moderátorovi zalíbila. Ocenil především fotky z doby před těhotenstvím, kde se Denisa nebála být odhalenější. „To bejvávaly pěkný časy,“ zasnila se bývalá překážkářka. Pak už přišla řeč na názor manžela. „On to právě chtěl. Já jsem říkala, nedávej to tam. On je takovej exhibicionista,“ pousmála se úspěšná bývalá atletka.

„On právě doufá, že po porodu se znovu vrhnu na sport, abych zase mohla dělat pěkný fotky. A já mu říkám, že už to asi nepůjde,“ pokračovala Denisa v líčení toho, jak k tomu doma přistupují. Přestože po prvním porodu zvládla návrat do formy famózně. „Asi se budu muset naučit s Photoshopem,“ uzavřela povídání s noblesou.