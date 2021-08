Olympiáda v Tokiu má za sebou svůj dosavadní vrchol. Norský bůh Karsten Warholm (25) o 76 setin překonal vlastní světový rekord, když čtvrtkou překážek prolétl v nadpozemském čase 45.94! Atletický svátek roku si nemohla nechat ujít ani Denisa Helceletová, které však dechberoucí zážitek zkalili komentátoři Eurosportu.

„To bylo co za závod? Já ráno čekala nějaký šok, ovšem toto?“ napsala nadšeně na instagram životní láska desetibojaře Adama Sebastiana Helceleta, jež se nelíbil výkon legendy za mikrofonem Štěpána Škorpila s kolegou Jiřím Vyčichlem, jedenáctinásobným mistrem republiky v trojskoku. „Záznam mi šel pustit jen z Eurosportu a opravdu se na něho nerada dívám!!! Pánové prominou, ale nedá se to poslouchat. Totálně bez emocí a to, co občas řeknou? Zlatý Michal Dusík, to je jiný nával emocí,“ kritizovala.

Škorpil už desetiletí patří mezi respektované atletické odborníky. Verbální projev má úměrný svému věku – v dubnu oslavil šestasedmdesáté narozeniny. „Warholm jede jako bagr,“ zvedl ho Nor ze židle. „To je neskutečné. 400 metrů překážek pod šestačtyřicet vteřin. Warholm je pro mě atletický pánbůh. Tohle vstoupí do historie atletiky ne zlatým, ale diamantovým písmem. Neuvěřitelný, skokový posun světového rekordu,“ jásal.

Jeho komentář byl samosebou konzervativnější než u o šestadvacet let mladšího kolegy z Kavčích hor, který je navíc přímo v dějišti Her. Nesmrtelný závod Dusíka vážně strhl. „Warholm má ještě dost energie na závěr a je olympijským vítězem v čase 45.94. To je průlom magické hranice. Tohle není posun o desetinku, tohle je posun o parník,“ jásal a dodal: „Nejlepší čtvrtkařský závod s překážkami celé atletické historie.“

Bývalá atletka Denisa Helceletová s manželem







