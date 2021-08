SOUHRN 15. dne LOH: dvě medaile, za stříbro vlajka! Brazilci mají zlato

Předposlední den olympijských her v Tokiu přinesl fantastický výkon českých oštěpařů, kteří přidali hned dvě medaile do pořadí národů, v němž jsou Češi 18 . Jakub Vadlejch bral stříbro, Vítězslav Veselý bronz. Kanoista Martin Fuksa ve finále kategorie C1 na 1000 metrů dojel na 5. místě. Závěrečné 4. kolo golfového turnaje má za sebou Klára Spilková, která skončila celkově 23., zlato vybojovala Američanka s českými kořeny Nelly Kordová. Projděte si souhrn výsledků 15. dne olympiády.

České vrcholy 15. dne LOH

Shrnutí výsledků soutěží na OH v Tokiu

Atletika

Finále:

Muži:

1500 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:28,32, 2. Cheruiyot (Keňa) 3:29,01, 3. Kerr (Brit.) 3:29,05, 4. Kipsang (Keňa) 3:29,56, 5. Mechaal (Šp.) 3:30,77, 6. Hocker (USA) 3:31,40, 7. McSweyn (Austr.) 3:31,91, 8. Rozmys (Pol.) 3:32,67.

Oštěp: 1. Čopra (Indie) 87,58, 2. Vadlejch 86,67, 3. Veselý (oba ČR) 85,44, 4. Weber (Něm.) 85,30, 5. Nadím (Pák.) 84,62, 6. Katkavec (Běl.) 83,71, 7. Mardare (Mold.) 83,30, 8. Etelatalo (Fin.) 83,28.

4x400 m: 1. USA (Cherry, Norman, Deadmon, Benjamin) 2:55,70, 2. Nizozemsko (Bonevacia, Agard, Van Diepen, Angela) 2:57,18, 3. Botswana (Makwala, Thebe, Ngozi, Ndori) 2:57,27, 4. Belgie 2:57,88, 5. Polsko 2:58,46, 6. Jamajka 2:58,76, 7. Itálie 2:58,81, 8. Trinidad a Tobago 3:00,85.

Ženy:

10.000 m: 1. Hassanová (Niz.) 29:55,32, 2. Gezahegneová (Bahr.) 29:56,18, 3. Gideyová (Et.) 30:01,72, 4. Obiriová (Keňa) 30:24,27, 5. Niyonsabaová (Burundi) 30:41,93, 6. Cheptaiová (Keňa) 30:44,00, 7. Hironakaová (Jap.) 31:00,71, 8. Klosterhalfenová (Něm.) 31:01,97.

Maraton: 1. Jepchirchirová 2:27:20, 2. Kosgeiová (obě Keňa) 2:27:36, 3. Seidelová (USA) 2:27:46, 4. Derejeová (Et.) 2:28:38, 5. Mazuronaková (Běl.) 2:29:06, 6. Kejetaová (Něm.) 2:29:16, 7. Chumbaová (Bahr.) 2:29:36, 8. Ičijamaová (Jap.) 2:30:13, ...52. Joglová 2:39:29, 58. Hrochová 2:42:25, Vrabcová Nývltová (všechny ČR) nedokončila.

Výška: 1. Lasickeneová (Rus.) 204, 2. McDermottová (Austr.) 202, 3. Mahučichová 200, 4. Geraščenková (obě Ukr.) 198, 5. Pattersonová (Austr.) 196, 6. Sadullajevová (Uzb.) a Cunninghamová (USA) obě 196, 8. Levčenková (Ukr.) 196.

4x400 m: 1. USA (McLaughlinová, Felixová, Muhammadová, Muová) 3:16,85, 2. Polsko (Kaczmareková, Baumgartová-Witanová, Holubová-Kowaliková, Šwietá-Erseticová) 3:20,53, 3. Jamajka (McGregorová, Russellová, Jacksonová, McLeodová) 3:21,24, 4. Kanada 3:21,84, 5. Británie 3:22,59, 6. Nizozemsko 3:23,74, 7. Belgie 3:23,96, 8. Kuba 3:26,92.

Baseball

Finále: Japonsko - USA 2:0,

o 3. místo: Dominikánská republika - Korea 10:6.

Basketbal

Muži:

Finále:

USA - Francie 87:82 (22:18, 44:39, 71:63)

Nejvíce bodů: Durant 29, Tatum 19, Holiday a Lillard po 11 - Gobert a Fournier po 16, Yabusele 13.

O 3. místo:

Austrálie - Slovinsko 107:93 (20:19, 53:45, 78:67)

Nejvíce bodů: Mills 42, Ingles 16, Landale 14 - Dončič 22, Prepelič 18, Tobey 13.

Konečné pořadí: 1. USA, 2. Francie, 3. Austrálie, 4. Slovinsko, 5. Itálie, 6. Španělsko, 7. Argentina, 8. Německo, 9. ČR, 10. Nigérie, 11. Japonsko, 12. Írán.

Box

Muži:

Do 52 kg:

Finále: Yafai (Brit.) - Paalam (Fil.) 4:1

Konečné pořadí: 1. Yafai, 2. Paalam, 3. Bibossinov (Kaz.) a Tanaka (Jap.), 5. Veitía (Kuba), Zoirov (Uzb.), Escobar (Šp.), Martínez (Kol.).

Do 75 kg:

Finále: Sousa (Br.) - Chyžňak (Ukr.) k.o. ve 3. kole.

Konečné pořadí: 1. Sousa, 2. Chyžňak, 3. Bakši (Rus.) a Marcial (Fil.), 5. Amankul (Kaz.), Cedeňo (Dom. rep.), Valsaint (Haiti), Darčinjan (Arm.).

Ženy:

Do 51 kg:

Finále: Krastevová (Bulh.) - Cakirogluová (Tur.) 5:0

Konečné pořadí:1. Krastevová, 2. Cakirogluová, 3. Namikiová (Jap.) a Chuang Chsiao-wen (Tchaj-wan), 5. Čchang Jüan (Čína), Džitpongová (Thaj.), Valenciaová (Kol.) a Radovanovičová (Srb.).

Do 69 kg:

Finále: Sürmeneliová (Tur.) - Ku Chung (Čína) 3:0

Konečné pořadí: 1. Sürmeneliová, 2. Ku Chung, 3. Borgohainová (Indie) a Jonesová (USA), 5. Lysenková (Ukr.), Panguanaová (Mos.), Čchen Nien-čchin (Tchaj-wan) a Morontaová (Dom. rep.).

Dráhová cyklistika

Muži - madison: 1. Hansen, Mörköv (Dán.) 43 b., 2. Hayter, Walls (Brit.), 3. Grondin, Thomas (Fr.) všichni 40, 4. De Ketele, Ghys (Belg.) 32, 5. Havik, Van Ship (Niz.) 17, 6. Mora, Torres (Šp.) 14, 7. Froidevaux, Schir (Švýc.) 8, 8. Sajnok, Staniszewski (Pol.) 0.

Fotbal - muži

Finále (Jokohama):

Brazílie - Španělsko 2:1 po prodl. (1:1, 1:0)

Branky: 45.+2 Cunha, 108. Malcom - 61. Oyarzabal.

Rozhodčí: Beath - Shchetinin, Lakrindis (všichni Austr.) - Al Marri (Kat.). ŽK: Arana, Richarlison, Cunha, Douglas Luiz - García, B. Gil. Bez diváků.

Sestavy:

Brazílie: Santos - Alves, Nino, Diego Carlos, Arana - Douglas Luiz, Guimaraes - Antony (112. Menino), Cunha (91. Malcom), Claudinho (106. Reinier) - Richarlison (114. Paulinho). Trenér: Jardine.

Španělsko: Simón - Ó. Gil (91. Vallejo), García, Torres, Cucurella (91. Miranda) - Zubimendi (112. Moncayola) - Merino (46. Soler), Pedri - Asensio (46. B. Gil), Oyarzabal (104. Mir), Olmo. Trenér: De la Fuente.

Konečné pořadí: 1. Brazílie, 2. Španělsko, 3. Mexiko, 4. Japonsko, 5. Korea, 6. Nový Zéland, 7. Pobřeží slonoviny, 8. Egypt, 9. Německo, 10. Argentina, 11. Rumunsko, 12. Austrálie, 13. Francie, 14. Honduras, 15. Saúdská Arábie, 16. JAR.

Golf - ženy

1. N. Kordová (USA) 267 (67+62+69+69), 2. Inamiová (Jap.) 268 (70+65+68+65) v rozstřelu na 1. jamce, 3. Koová (N. Zél.) 268 (70+67+66+65), 4. Ašoková (Indie) 269 (67+66+68+68), 5. Greenová (Austr.) 271 (71+65+67+68) a Pedersenová (Dán.) 271 (70+63+70+68), 7. Meadowová (Ir.) 272 (72+66+68+66), 8. Feng Šan-šan (Čína) 273 (74+64+68+67), ...23. Spilková (ČR) 279 (69+70+71+69).

Házená

Muži:

Finále:

Francie - Dánsko 25:23 (14:10)

Nejvíce branek: Remili 5, Descat 3/1, Mem 3 - M. Hansen 9/5, Gidsel 6, H. T. Hansen, M. Landin a Saugstrup po 2.

o 3. místo:

Španělsko - Egypt 33:31 (19:16)

Nejvíce branek: Gómez 8, García Robledo 6, Dujšebajev 5 - Šebíb 7, Ahmar 7/3, Omar 6.

Konečné pořadí: 1. Francie, 2. Dánsko, 3. Španělsko, 4. Egypt, 5. Švédsko, 6. Německo, 7. Norsko, 8. Bahrajn, 9. Portugalsko, 10. Brazílie, 11. Japonsko, 12. Argentina.

Jezdectví

Parkur družstva - finále: 1. Švédsko (jezdec Von Eckermann/kůň King Edward, Baryard-Johnsson/Indiana, Fredricson/All In) 8 tr. bodů/v rozskakování 0 (čas 122,90), 2. USA 8/0 (čas 124,20), 3. Belgie 12, 4. Nizozemsko 17, 5. Švýcarsko 28, 6. Brazílie 29, 7. Argentina 49, 8. Francie 2 + 1 nedokončená jízda, ...v kvalifikaci 15. ČR (Zvára/Cento Lano, Kellnerová/Catch Me If You Can, Opatrný/Forewer) - nepostoupili do finále.

Karate

Muži:

Nad 75 kg: 1. Ganžadáh (Írán), 2. Hamádí (Saúd. Ar.), 3. Aktas (Tur.) a Araga (Jap.), 5. Kvesič (Chorv.) a Arkania (Gruz.), 7. Gaysinsky (Kan.) a Juldašev (Kaz.).

Ženy:

Nad 61 kg: 1. Abdalazízová (Egypt), 2. Zarecká (Ázer.), 3. Berulcevová (Kaz.) a Kung Li (Čína), 5. Quiriciová (Švýc.) a Semerarová (It.), 7. Abbasaliová (Írán) a Uekusová (Jap.).

Moderní gymnastika

Víceboj: 1. Ašramová (Izr.) 107,800, 2. D. Averinová (Rus.) 107,650, 3. Harnasková (Běl.) 102,700, 4. A. Averinová (Rus.) 102,100, 5. Kalejnová (Bulh.) 100,625, 6. Baldassarriová (It.) 99,625, 7. Zelikmanová (Izr.) 95,600, 8. Salosová (Běl.) 95,175.

Moderní pětiboj

Muži: 1. Choong (Brit.) 1482 b., 2. Aldžandj (Eg.) 1477, 3. Čun Ung-te 1470, 4. Čung Čin-hwa (oba Kor.) 1466, 5. Vlach (ČR) 1462, 6. Marosi (Maď.) 1461, 7. Prades (Fr.) 1458, 8. Kuf (ČR) 1455.

Plážový volejbal

Muži:

Finále: Mol, Sörum (Nor.) - Krasilnikov, Stojanovskij (Rus.) 2:0 (17, 18),

o 3. místo: Janus, Tidžan (Kat.) - Plavinš, Točs (Lot.) 2:0 (12, 18).

Rychlostní kanoistika

Muži:

1000 m:

C1: 1. Queiroz dos Santos (Braz.) 4:04,408, 2. Liou Chao (Čína) -1,316, 3. S. Tarnovschi (Mold.) -1,661, 4. Bart (Fr.) -1,763, 5. M. Fuksa (ČR) -4,347, 6. Scheibner (Něm.) -9,317, 7. Enriques (Kuba) -9,510, 8. Čeng Pcheng-fej (Čína) -9,640.

500 m:

K4: 1. Německo (Rendschmidt, Rauhe, Liebscher, Lemke) 1:22,219, 2. Španělsko (Craviotto, Walz, Arévalo, Germade) -0,226, 3. Slovensko (Baláž, Myšák, Vlček, Botek) -1,315, 4. Rusko -1,435, 5. Bělorusko -2,291, 6. Austrálie -2,806, 7. Maďarsko -2,849, 8. Portugalsko -3,105.

Ženy:

500 m:

C2: 1. Sü Š'-siao, Sun Meng-ja (Čína) 1:55,495, 2. Luzanová, Četverikovová (Ukr.) -2,004, 3. L. Vincentová-Lapointeová, K. Vincentová (Kan.) -3,546, 4. Jahnová, Kochová (Něm.) -4,448, 5. Ballaová, Takácsová (Maď.) -4,794, 6. Cirilová, Nuevová (Kuba) -6,128, 7. Cociuová, Olarasuová (Mold.) -6,255, 8. Andrejevová, Romašenková (Rus.) -9,380.

K4: 1. Maďarsko (Kozáková, Csipesová, Kárászová, Bodonyiová) 1:35,463, 2. Bělorusko (Mechněvová, Papoková, Chuděnková, Litvinčuková) -0,610, 3. Polsko (Najová, Pulawská, Iskrzycká, Wisniewská) -0,982, 4. Nový Zéland -1,705, 5. Německo -1,780, 6. Čína -2,658, 7. Austrálie -4,334, 8. Dánsko -5,678.

Synchronizované plavání

Družstva: 1. Rusko (Čigirevová, Goljadkinová, Kolesničenková, Komarová, Packevičová, Romašinová, Šiškinová, Surochinová) 196,0979, 2. Čína 193,5310, 3. Ukrajina 190,3018, 4. Japonsko 188,3106, 5. Itálie 184,1372, 6. Kanada 184,0325, 7. Španělsko 181,9113, 8. Egypt 157,9147.

Vodní pólo

Ženy:

Finále: USA - Španělsko 14:5 (4:1, 3:3, 5:0, 2:1).

O 3. místo: Maďarsko - Rusko 11:9 (2:2, 5:3, 0:3, 4:1).

O 5. místo: Austrálie - Nizozemsko 14:7 (5:1, 3:1, 3:2, 3:3).

O 7. místo: Kanada - Čína 16:7 (4:3, 5:2, 4:1, 3:1).

Volejbal

Muži:

Finále:

Francie - Rusko 3:2 (23, 17, -21, -21, 12)

Nejvíce bodů: Ngapeth 26, Patry 15, Clevenot 11 - Michajlov 21, Kljuka 20, Jakovlev 10.

O 3. místo:

Argentina - Brazílie 3:2 (23, -20, -20, 17, 13)

Nejvíce bodů: Conte 21, Loser 14, Lima a Palacios oba 13 - De Souza 17, Saatkamp 14, R. Souza 13.

Konečné pořadí: 1. Francie, 2. Rusko, 3. Argentina, 4. Brazílie, 5. Polsko, 6. Itálie, 7. Japonsko, 8. Kanada, 9. Írán, 10. USA, 11. Tunisko, 12. Venezuela.

Zápas

Muži - volný styl:

Do 65 kg: 1. Otoguro (Jap.), 2. Alijev (Ázerb.), 3. Rašidov (Rus.) a Badžrang (Indie), 5. Muszukajev (Maď.) a Nijazbekov (Kaz.), 7. Gadžijev (Pol.), 8. Ghíasí (Írán).

Do 97 kg: 1. Sadulajev (Rus.), 2. Snyder (USA), 3. Conyedo (It.) a Salas (Kuba), 5. Šarifov (Ázerb.) a Karadeniz (Tur.), 7. Jergali (Kaz.), 8. Odikadze (Gruz.).

Ženy - volný styl:

Do 50 kg: 1. Susakiová (Jap.), 2. Sun Ja-nan (Čína), 3. Stadniková (Ázer.) a Hildebrandtová (USA), 5. Cogt Očir (Mong.) a Livačová (Ukr.), 7. Selišková (Bulh.), 8. Yépezová (Ekv.).