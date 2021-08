Dva Češi ve finále oštěpu: Je to hodně otevřené, ví Vadlejch. Věří Indovi

Bude to zase napínavá bitva. Finále mužského oštěpu na olympijských hrách v Tokiu slibuje zajímavou podívanou. A potvrzuje to i jeden ze dvou českých účastníků dnešního závodu (od 13.00 SELČ) Jakub Vadlejch. „Fakt je to zajímavé, oštěp je otevřený,“ uvědomuje si svěřenec Jana Železného. Do finále ho doprovodí i tréninkový parťák Vítězslav Veselý.

V této disciplíně stále drží světový rekord vynikající český oštěpař Jan Železný. I když Němec Johannes Vetter už ho hodně nahání. Právě tento závodník patří papírově k velkým favoritům dnešního finále, do kterého se probojovali také dva Češi Jakub Vadlejch a Vítězslav Veselý. Od středeční kvalifikace měli víc než tři dny na to, aby tělo dobře zregenerovalo.

„Pro mě obzvlášť je to výhoda, když už jsem možná pár let nejstarší v celém startovním poli oštěpu. Určitě se to hodí pro zklidnění. Také jsem rád, že finále bude večer. Protože vstávat před šestou hodinou, tak jako na kvalifikaci, není žádný med,“ pousmál se bronzový oštěpař z Londýna 2012. Medaile mu byla udělena dodatečně na Hrách v Riu de Janeiro. Původně třetí muž finále Ukrajinec Oleksandr Pjatnycja byl totiž usvědčen z dopingu.

Veselý byl už na olympiádě v Pekingu 2008 a od té doby nechyběl ve finále. Stejně je tomu i teď. Je za to rád i jeho tréninkový kolega Vadlejch, který se mezi nejlepší dvanáctku dostal třetím pokusem dlouhým 84,93 metru, což je jeho letošní maximum. To mu vyneslo čtvrté místo. „To ale pro finále nic neznamená,“ dodal oštěpař, který v této sezoně léčil zranění, a proto neodházel příliš mnoho závodů. I proto by ve finále rád sezónní maximum ještě vylepšil.

Zároveň si ale Vadlejch uvědomuje jeden důležitý fakt. Na takovýchto velkých akcích často oštěpy nelétají tak daleko, jako jinde. Jde totiž především o medaile. „Kdybych byl se 70 metry třetí, beru to všema dvaceti,“ poznamenal vicemistr světa z Londýna 2017.

Tři dny odpočinku se třicetiletému atletovi zdají celkem dlouhé. „Ale je to tisíckrát lepší než jeden a půl dne v Dauhá nebo Berlíně. To byl zase druhý extrém a horší. Teď si odpočinu. Povrch, který tady je, je rychlý, kope víc do zad, takže se všechno aspoň vyhojí,“ prohlásil Vadlejch.

Kvalifikační limit překonal až třetím pokusem. „Ale třeba Vetter bojoval taky do posledního pokusu, což není úplně dobře. Kdyby hodil 94 v kvalifikaci, je schopný se sesypat, že hodil moc dobře. Teď bude vědět, že nemá co ztratit,“ prohodil k jednomu z největších soupeřů.

Muž, který už letos ohrožoval světový rekord Jana Železného (98,48 m) hodem dlouhým 96,29 metru, se v kvalifikaci nemohl příliš srovnat s podmínkami v Tokiu. „Byl to pro mě těžký den, bylo hrozné horko, nemohl jsem chytit správný rytmus. Musíme to zanalyzovat a v sobotu se pokusím předvést to nejlepší,“ sliboval Vetter hned po kvalifikaci.

Vadlejchovu skupinu nejlépe zvládl Pákistánec Arshad Nadeem díky výkonu 85,16 m. „Ten to trefil. Já věřím Choprovi (Ind, který kvalifikaci vyhrál – 86,65 m), je na tom skvěle. U Johannese víme, na co má, ale…. Třeba Keshorn Walcott (olympijský vítěz 2012) vypadl, Krukowski, který házel celou sezonu dobře, teď najednou házel 70 metrů. Fakt je to zajímavé, oštěp je otevřený. Není to jak čtvrtka překážek, kde jsou tři lidi ulítnutí do kosmu,“ zhodnotil Vadlejch.

Vetter má ale velkou motivaci. Na Hrách v Riu de Janeiro skončil čtvrtý. Tentokrát ho ale nikdo z předchozích medailistů nebude ohrožovat. Thomas Röhler v Tokiu chybí, stříbrný Julius Yego ani bronzový Walcott se do finále nedostali. „Teď o olympijské medaili tolik nepřemýšlím. Samozřejmě, že je to jeden z mých velkých snů, ale teď se soustředím na finále a na to, abych tam předvedl co nejlepší výkon,“ řekl Vetter.