Smůla se teď Vémolovi lepí na paty: Co mu Lela přibalila do špitálu pro štěstí?

Zápasník MMA, Karlos Vémola, musel znova pod kudlu. Poté, co mu první operace tricepsu nedopadla podle představ, jej lékaři po pár týdnech opět berou na sál. Vémola se se svými fanoušky podělil na sociálních sítích nejen o to, co mu jeho „milá“ přibalila do nemocnice, ale zároveň je také požádal o pomoc!

Během pondělí zamířil Karlos Vémola do nemocnice v Českých Budějovicích., kde by měl podstoupit další operaci tricepsu. „Lela mně přibalila hodobožové trenýrky, že prý mi přinesou štěstí na sále,“ usmíval se Vémola při vybalování tašky v nemocničním pokoji.

Operaci lokte nazval výměnnou součástek. Později doplnil, že během toho, co si jej vezmou do parády lékaři, na „výměnu součástek“ poslal i svou motorku, přezdívanou Terminátor. Ta se ale zkomplikovala ještě předtím, než se motorka dostala do servisu.

„Bohužel jak ji kluci vezli na vleku, tak se jim podařilo ztratit sedátko. Vzhledem k tomu, že to je sedátko vyráběné na zakázku, tak si myslím, že se nikomu na nic hodit nebude,“ popisoval Vémola na svém instagramovém profilu.

Prozatím se ztracenou část motorky najít nepodařilo, což byl jeden z důvodů, proč se zápasník obrátil na své příznivce: „Kdyby ho někdo z vás u silnice náhodou našel ležet, a chtěli jste mi napsat, že ho máte, a mohl bych si ho od vás převzít, samozřejmě za nějaké krásné nálezné, tak bych měl velkou radost,“ uzavřel sdělení.

Jak to tak vypadá, starosti se Vémolovi trochu kupí. Kromě ztraceného sedátka totiž čeká také na výsledek úterní operace, která rozhodne o tom, zda za čtyři týdny bude muset opět „pod kudlu“, nebo se lékařům podaří dát jeho triceps do pořádku už teď.

Právě kvůli operacím, které musí Karlos podstoupit, a rizikovém těhotenství jeho snoubenky Lely, také musel odložit plánovanou veselku.