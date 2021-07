Mělo se jednat o svatbu, jakou Česko nezažilo. MMA zápasník Karlos Vémola (36) plánoval sňatek se slovenskou playmate Lelou Ceterovou (31) pojmout jako velkolepou show pod širým nebem, ale kvůli novým okolnostem ji o rok odložil.

„Svatbu přesouváme na příští rok ve stejném datu. Nečekali jsme, že nás potkají takové zdravotní komplikace. Karlose tento rok čekají náročné operace rukou. Já mám teď rizikové těhotenství,“ vysvětluje budoucí nevěsta. A proč se veselka odkládá právě o rok? Termín 28. července je pro ostře sledovaný pár totiž velmi důležitý, ve stejném datu se seznámili.

„Společně jsme vyhodnotili, že bychom si to ani neužili, jak jsme chtěli. A přece jen, svatba má být hlavně o nás dvou. Chceme si ji opravdu užít, a takhle by to prostě nebylo možné. Myslím, že jsme se rozhodli správně. Bereme to pozitivně i proto, že za rok bude mezi námi už další člen rodiny a budeme si moct vše s naší rodinou a přáteli opravdu užít dosyta,“ říká s klidem Lela.

» Terminátora « ale změna plánů přece jen trochu trápí. „Co říct? Štve mě to samozřejmě. Odsouváme svatbu, musel jsem zrušit zápas… Komplikací je moc a přiznávám, že mi kazí náladu,“ říká zkroušeně bojovník.

„Lela má rizikové těhotenství, mě čekají operace, pak asi dostanu sádru, ani bych nemohl mít na svatbě sako. Ale hlavně by to neproběhlo ve správné náladě, a to by byla škoda. Vynahradíme si vše za rok,“ má jasno Vémola, který se včera již první operaci ruky podrobil.