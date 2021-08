Vémola: MMA mělo být už na OH. Promluvil o nečekané operaci hlavy

Ač je MMA nejrychleji rostoucím sportem současnosti, na olympiádě zatím chybí. Podle Karlose Vémoly je to chyba. O tom mluvil i při návštěvě Olympijského festivalu v Praze, kam byl pozván ve čtvrtek odpoledne. I přesto, že právě vydatně pršelo, když začal z hlavního pódia mluvit populární bojovník, jako by tím svolával všechny návštěvníky akce na jedno místo. Ti si také mohli všimnout, že má gladiátor na hlavě velikou náplast. Den předtím byl totiž na nečekaném operačním zákroku.

Jen, co slezl Karlos Vémola z hlavního pódia na Olympijském festivalu, obstoupil ho houf sportovních fanoušků, kteří chtěli selfie s Terminátorem. Na všechny se dostalo a pak šel bojovník navštívit několik stanů jednotlivých disciplín. Udělal si tak fotku s podobiznou Martina Fuksy, kterému fandí v cestě za medailí a nakonec zavítal i do stánku Pilsner Urquell, kde se učil natočit správně šnyt piva.

Jak se vám líbilo na Olympijském festivalu v Praze?

„Bohužel jsem si to nemohl vychutnat v plné kráse, za pěkného počasí. Byl jsem tam v době docela velkého deště. Proto tam bylo méně lidí a nemohl jsem se tak dostat ke všem stánkům, kam bych chtěl. Protože některé se kvůli dešti zavřely, což mě mrzí. Na druhou stranu, když jsem šel na pódium, tak mě o to víc potěšilo, že i když tam bylo málo lidí, tak se všichni začali houfovat ke mně. A najednou jich tam bylo opravdu hodně. I moderátoři mi říkali: ‚Ty jo, Terminátore, ty jsi asi nějak populární.‘ Najednou se sbíhaly i třeba holky házenkářky a stály pod stromy v dešti. Bylo to prostě příjemný.“

Hodně lidí se tam s vámi pak chtělo fotit. Takže navzdory dešti, pěkný zážitek?

„Rozhodně. Všichni se chovali skvěle.“

Několikrát jste během rozhovoru na festivale zmiňoval, že by MMA mělo být na olympiádě. Jak to tipujete, bude váš sport brzy na Hrách?

„Určitě. A myslím si, že už by tam dávno bylo, ale podle informací, které mám, tomu brání politika. Slyšel jsem k tomu už i různé konspirace, že tam MMA není. Amatérská scéna jak ve světě, tak u nás, není sjednocená. Dokud ke sjednocení nedojde, tak smíšená bojová umění na olympiádě nebudou. Dokonce jsem slyšel, že jednu z organizací schválně drží lidé, kteří náš sport na olympiádě nechtějí. Každopádně si myslím, že je to jen politika. A je mi líto, že to tak je.“

Co pro vás osobně olympiáda znamená?

„Vrchol sportu. To nejvíc, čeho může sportovec dosáhnout. A my Češi můžeme být hrdí, že v tak malé zemi, máme tolik olympijských úspěchů. A je to pro mě jedno veliké přání, aby můj sport na olympiádě byl. MMA má už velikou váhu, ale až bude na olympiádě, tím bude váženější. Když se podíváme třeba na box, tak ty největší hvězdy se mezi profesionály dostávají přes olympiádu. Jako Vladimir Kličko nebo Anthony Joshua. Takže olympiáda obohacuje každý sport. Konečně by do toho našeho přišlo i testování, kdyby byl na olympiádě a tak dál a tak dále.“

Nejde si nevšimnout, že nejen, že máte ruku v ortéze, dokonce máte přelepenou levou stranu hlavy. Co se stalo?

„Měl jsem v těle zlatého stafylokoka. A zánětu bursy (v levém lokti) předcházelo, že se mi zvětšily uzliny v tříslech, až pak to skočilo do lokte. Infekci jsem měl rozšířenou opravdu po celém těle. Nejvíce to ale odnesl loket. A teď, když jsem těsně před operací, tak se mi udělala boule na hlavě. Zanítila se mi tam zkrátka nějaká žláza a udělala se mi tam hrozná boule. Byl jsem s tím u doktora, a ten mi řekl, že je třeba zjistit, co to je, říznout do toho a vzít vzorek. Myslel jsem si, že to bude rychlá věc. Ale vůbec by mě nenapadlo, co bude následovat.“

Karlos "Terminátor" Vémola má po operaci zánětu na hlavě několik stehů

Nějaké komplikace?

„Z říznutí se najednou vyklubala operace, kde byli dva doktoři, dvě sestřičky. Oblíkli mě do andělíčka… Říkal jsem jim, že tvrdili, že se do toho jen řízne. Vysvětlili mi, že to musí být na sále kvůli sterilitě a že když už, to otevřou, tak to rovnou i odstraní. Trochu mi to umrtvili, přikryli mě dekou, bylo mi hrozný vedro a byl jsem celou dobu vzhůru. Slyšel jsem doktory, jak na mě mluvili: ‚Terminátore, vy máte nějakou tvrdou hlavu, nám to vůbec nejde uříznout.‘ A když jsem slyšel ty nástroje, skalpely, nůžky. Z jednoho říznutí se stala skoro hodina. Celou dobu jsem byl pod tou dekou. Strašný zážitek. V tu chvíli jsem si vzpomněl, že když jsem byl podruhé hostem v Show Jana Krause, tak tam byl jako další host neurochirurg. A on tam vyprávěl, jak se operace mozku dělají při vědomí. Já si to vůbec nedokážu představit, že by mi něco takového dělali a já byl vzhůru. Mně jen odoperovávali bouli, která se mi udělala na hlavě, trvalo to hodinu a byl to fakt hrozný zážitek.“

To věřím.

„Myslím, že čekali, že to půjde rychleji, tak mi dali anestetika jen v menším množství, rychle to vyprchalo a bolelo to jako svině. Opravdu nepříjemný zážitek. Ale dělal to skvělý chirurg, syn doktora Vodičky, který mi bude operovat loket. Na příjmu se mnou mluvila doktorka Vodičková, jeho neteř. Tak je vidět, že v Budějovicích má Vodičkova rodina silný záběr. Udělali mi tu operaci určitě dobře, ale vůbec jsem to nečekal, jel jsem tam původně jen na kontrolu, předoperační vyšetření. A nakonec jsem byl tak dlouho na sále.“

Naštěstí vám ale nemuseli proniknout do lebky, rozbrušovat ocel by bylo na dýl.

(usmívá se) „No ale moc mu to uříznout i tak nešlo. Pořád říkal: ‚Terminátore, vy máte tvrdou hlavu, nám to nejde odříznout.‘“

A jak se aktuálně cítíte?

„Teď se cítím tak, že jsem pár dní od toho, co si přeju. Aby mně odoperovali loket, tak doufám, že už se nic nepokazí. Důležité je, aby to, co mi operovali na hlavě, nezačalo nějak hnisat a nedostal se mi do toho zánět. Protože kvůli zánětu jsme odkládali operaci tricepsu. A kdybych měl ještě zánět kdekoliv v těle, tak mě operovat nemůžou. Musím si na to dávat opravdu pozor. Při koupání, sprchování, při aktivitách. Nesmím se ani moc potit… Musím na sebe opravdu dávat pozor, abych mohl jít v úterý na sál s loktem.“

Při vašem aktivním způsobu života to pro vás musí být teď dost úmorné dny, že?

„Jsou to muka, je to pro mě za trest. Nepamatuji si, kdy bych takhle dlouho nic nedělal. Když mám špatnou ruku, tak bych za normálních okolností alespoň trénoval nohy, běhal, dělal různé věci. Ale teď nemůžu dělat vůbec nic. Ale doufám, že za týden se to změní. V úterý operace, a další týden začnu fungovat.“

Na druhou stranu, asi vám to trochu usnadňuje přítomnost dětí, ne? Máte teď u sebe i starší dceru a syna.

„Ano, ale mít je všechny tři pohromadě, to je hrozný zápřah. Kolikrát těžší než celý trénink. (směje se) Lilinka ta už lítá, vše stahuje, bere. Dneska někde schovala Lele peněženku, to byl hrozný humbuk. Mně schovává všechny ovladače. Uhlídat ji už zkrátka není legrace.“