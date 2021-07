Duel Vémola vs. Marpo v O2 areně! Bude to Karlosův konec, slibuje rapper

Kyborg cestující časem. Tak lze popsat filmovou postavu nazývanou jako terminátor. Výlet do minulosti i budoucnosti nabídl dnes večer svým fanouškům i český Terminátor Karlos Vémola, který právě slaví 36. narozeniny. Ve své jedinečné show zavzpomínal na zásadní momenty života. Sám se dokonce dozvěděl, že jej další veliký okamžik kariéry čeká.

Když už se oslavenec blížil ke konci svého vystoupení, přišli na pódium promotéři organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný a Pavol Neruda, aby mu oznámili, že se 13. listopadu tohoto roku uskuteční dlouho očekávaný boxerský duel Vémola vs. Marpo. Místo konání: pražská O2 arena

„Znamená to pro mě velikou životní výzvu. A zase můžu něco dokázat sám sobě a všem lidem, co říkají, že se jen válím a nic neumím. Chci předvést, že box prostě umím, i když ho nepoužívám,“ komentuje ohlášený střet Vémola. „Celý život dělám kombatový sport, zápas, klec, ale ještě nikdy jsem neměl postojový souboj. Je to challenge, kterou absolutně nepotřebuju, mohl bych zůstat v tom, v čem se cítím pohodlně, ale já mám výzvy rád a bude to veliká zkušenost.“

Překvapení rázem rychle změnilo Vémolovy plány. „Všeho budu muset nechat a začít se připravovat pouze na box, což mi stejně do budoucna pomůže i v MMA kariéře,“ myslí si čerstvě šestatřicetiletý bijec. „A doufám, že to pro mě znamená i money fight, zatím nejlépe zaplacený zápas na půdě Česka a Slovenska,“ věří Terminátor.

A jak duel s populárním gladiátorem vnímá Otakar Petřina , alias Marpo? „Znamená pro mě hodně. Protože si chci spravit chuť po Rytmusovi a ukázat, jak na tom boxersky jsem. Chci si sáhnout na dno sil a ukázat, že, jak řekl Karlos, ‚zpěvák‘ porazí jedničku bojovejch sportů u nás. Což bude Karlosův konec,“ říká úspěšný muzikant ale také thaiboxer, který se v prosinci 2018 střetl v ringu se slovenským kolegou, kterého po šestikolové bitvě porazil na body. „Já nemám co ztratit. Jsem rád ten ‚underdog‘ a dám do toho všechno!“

Jedním z těch, co budou Marpa na následující klání připravovat, bude i americký boxer, proslulý křikloun, Shannon Briggs. Ten také poslal Vémolovi originální videogratulaci.

„Všechno nejlepší, šampione. Jsou to tvoje poslední narozeniny, tak si je pořádně užij. Hodně štěstí, budeš ho potřebovat, protože můj kluk Marpo ti vymlátí všechny zuby,“ pohrozil dvojnásobný šampion těžké váhy. „Půjdeš k zemi hezky rychle. Marpo tě připraví o tvůj úsměv. A hádej co, já budu v jeho rohu. Do toho, šampione!“

Ke gratulantům se připojil i legendární Železný Mike. „Ahoj Karlosi, Terminátore. Gratuluju a přeju všechno nejlepší k tvým šestatřicátým narozeninám, brácho,“ vzkázal Tyson .

Legendární Mike Tyson a jeho gratulace Karlosi Vémolovi k narozeninám

Akce v pražském klubu Goldfingers nabídla unikátní přiblížení Vémoly tak, jak jej málokdo zná. Přítomné publikum na populárního gladiátora neustále reagovalo a někteří fanoušci mu pokládali zvídavé dotazy.

„Byla to veliká výzva, protože na přípravu této akce bylo relativně málo času. Nicméně Karlos Vémola je veliký profesionál, tak se nám to podařilo,“ říká producent Noci s Terminátorem Radim Tauchen, který v minulosti pořádal podobné akce se světovými hvězdami jako je Mike Tyson, Arnold Schwarzenegger a další. „Pro nás je vždy důležité přiblížit danou osobnost, její emoce, pocity. Aby dotyčný lidem přiblížil maximálně svůj příběh.“