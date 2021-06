Vémola vyrazil do dětského domova: nadchl děti a rozdával dárky

Když slavný herec Miroslav Donutil navštívil pořad Karlos show, prozradil, že svůj honorář pošle dětskému domovu ve Vrbně pod Pradědem. To se Karlosi Vémolovi líbilo, a tak přislíbil, že se za dětmi v domově přijede podívat a přiveze jim dárky. Slib splnil. „Zážitek to byl skvělý. Viděl jsem pak kluky, jak běhali v mém tričku a řvali ‚Lvi žerou první!‘ Odcházel jsem plnej dojmů, možná víc než ty děti,“ přiznal bojovník.

Do pořadu Karlos show už zavítalo mnoho nejen sportovních hvězd. Jedním z nejslavnějších hostů byl populární herec a vypravěč Miroslav Donutil. S Karlosem Vémolou si hned lidsky sedli. Navíc bojovníka potěšilo, když se dozvěděl, že je Donutil několik let patronem dětského domova ve Vrbnu pod Pradědem, a rozhodl se, že se za dětmi v domově vydá. Před několika týdny to bylo konečně možné.

Redakce deníku Sport a vydavatelství Czech News Center daly společně s Terminátorem dohromady několik tašek dárků. Největší radost však měly děti ze samotné návštěvy. „Mirek Donutil je náš dlouholetý patron. Zajímá se o náš domov, vždy když má tudy cestu, přijede se na nás podívat. A velmi mě i naše děti potěšilo, že si na nás vzpomněl v Karlos show a dohodl tuto návštěvu,“ pochvaloval si Jan Vavřík, ředitel domova.

„Protože Karlos je člověk, kterého mají naše děti rády, vzhlíží k němu.“ Že mají přítomné děti známého bojovníka v oblibě, bylo znát od prvního okamžiku, kdy před nimi usedl v jídelně. Když Vémola mluvil, se zájmem poslouchaly a zvídavě se vyptávaly. „Mám tři děti, zvlášť jsou miláčkové, ale pohromadě nejsou hodní nikdy. Tady bylo padesát dětí a všechny byly hodné. To jsem ještě nezažil. A potěšilo mě, jak mě znají, jak mě mají nastudovaného,“ pochvaloval si bijec.

„Bylo vidět, že je to bavilo. A bylo taky znát, že právě Karlosova návštěva pro ně může být vysoce motivační. Když budou chtít, můžou spoustu věcí dokázat, stejně jako on,“ zhodnotil návštěvu Vavřík.

Muhammad Ali jako příklad

Děti se zajímaly například i o Vémolova tetování na hřbetech rukou. „Tady mám citát Muhammada Aliho, to byl nejslavnější boxer všech dob. A on říkal: ‚Nesnášel jsem každou minutu tréninku, ale říkal jsem si: Nepřestávej. Raději si to vytrp teď a žij zbytek života jako šampion.‘“

Vémola pak dětem vysvětlil, jak je důležité mít tato slova na paměti. Už třeba s ohledem na to, že je teď nejspíš nebaví škola, ale čím víc se nyní budou učit poctivě a naplno, tím dříve a snáz budou moci v životě dělat, co je bude skutečně bavit, naplňovat. Vémola také přislíbil, že ten, kdo položí během návštěvy nejlepší otázku, bude moci navštívit jeho dům a podívat se tak na krokodýly, žraloky, lvici…

Děti se pak ptaly s ještě větším nadšením. „Kdo je tu nejmladší? Ty jsi nejmladší,“ usmál se Vémola na nejmenšího posluchače. „A kdo je tu nejstarší?“ Přihlásil se asi sedmnáctiletý kluk. „A jakou ty máš představu, co budeš dělat?“ „Studuji obor kadeřník a jednou bych chtěl dělat v barber shopu.“ „Tak to je dobrý nápad, to dneska frčí. V tom ti fandím, myslím, že je to opravdu dobrý směr.“

Budoucí kadeřník se také zeptal, co je potřeba pro to, aby člověk mohl dělat MMA, jestli to vyžaduje něco specifického. „Je to jako vše, co v životě děláš. Je to jenom o vůli. Buď chceš, nebo ne. A musíš hlavně vědět, proč to chceš. Nejde to třeba dělat jenom proto, že je to v současnosti moderní,“ upozornil zápasník.

„Člověk musí vědět, proč to dělá a co od toho chce. Je to to samé, jako s tvým přáním. Teď se učíš na kadeřníka, ale jednou chceš pracovat v barber shopu, proto musíš mít vizi do budoucna. Je nereálný, že by sis zítra otevřel barber shop. Ale není to nesplnitelný, jenom to nebudeš mít zítra. A to je se vším, co děláš. Neexistuje zkratka k úspěchu.“

Kolik má Vémola peněz?

O motivaci byla během víc než hodinové diskuze řeč hned několikrát. V jednu chvíli odhalil Vémola, co jej nejvíc žene v kariéře. „Mám už mnoho jiných byznysů, mohl bych se živit něčím jiným. Proč to dělám? Protože mám fanoušky, jako jste vy, protože mám děti, které jsou na mě hrdý, jde i o nějaký odkaz, který po mně zůstane,“ rozpovídal se vážně.

„Je to něco, co už mi nikdo nevezme. Peníze nebo majetek vám můžou vzít, tak jak přijdou, tak odejdou. Ale to, co dokážete a necháte za sebou jako odkaz pro někoho dalšího, to mi nikdo nevezme. A to je ten důvod, proč to dělám.“

Ptát se mohly děti různého věku, nejvíc ale dokázala MMA tvrďáka rozesmát malá holčička v první řadě. „Kolik jste dostal dárků?“ zeptala se například bezelstně a všichni v místnosti se rozesmáli. „Od Ježíška? No, to je vždycky podle toho, jak jsem hodnej. Víc dárků dostávají mé děti a moje partnerka, což je docela překvapivý, protože si myslím, že jsem hodnější než má žena. Ona má u toho Ježíška asi nějakou protekci.“

Později Vémola promluvil i o svých zraněních. Ale zároveň doznal, že na tom není zas tak hrozně jako jiní. „Díky tomu, že dělám Karlos show, tak tam chodí lidi, nad kterými člověku zůstává rozum stát. Jako je třeba náš nejúspěšnější žokej Josef Váňa. Ten má zlomenou snad kaž dou kost v těle, tolikrát z koně spadl, ale nikdy nepřestal. To je mnohem větší bojovník než já.“

„Kolik máte peněz?“ zněl další přímý dotaz od malé posluchačky v první řadě. „To je nejlepší otázka, právě jsi vyhrála cestu do Vémolandu,“ smál se bojovník. „Málo, holčičko, málo. Vždycky jich je málo. Mám tři děti, ženu, hodně zvířátek a všichni potřebují peníze. Takže je peněz vždycky málo. Ale člověk se musí snažit, i v tom je motivace.“

Příjemné setkání s malými fanoušky zakončila autogramiáda, při které Vémola rozdával nejen výtisky své knihy, trička, ale také sportovní pomůcky, hračky nebo časopisy jako Mateřídouška, Sluníčko nebo ABC.