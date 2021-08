Drsná noční nakládačka: Olympionika brutálně zmlátili do krve!

Tak na tuhle noc do smrti nezapomene. Irský reprezentant v taekwondu Jack Woolley (22) dostal ve svém domovském Dublinu pořádnou nakládačku. Zranění která utrpěl byla velmi bolestivá i dost vážná, protože ještě týž den musel na operaci. Kariéra v bojovém sportu by ale v ohrožení být neměla.

Mladý sportovec si užíval poslední volnější den před návratem do plného tréninku. Příští měsíc měl v plánu návrat do soutěžních klání. Ale odpočinkový režim po olympijském vrcholu sezony se mu krutě vymstil. „Jen stál okolo půl jedné v noci s dvěma kamarády poblíž mostu Ha’Penny, když na něj bez záminky zaútočil nějaký muž,“ prozradila Jackova máma novinářům z The Echo.

„Říkám si, že měl svým způsobem vlastně štěstí, protože byly případy, kdy o pár chvil později někoho pobodali nedaleko od tohoto místa,“ pokračovala matka. Noční Dublin zažil vlnu nesmyslného násilí, které dosáhlo nečekané brutality.

„Šel jsem na jídlo a pár drinků s kamarády. Když jsme se vraceli podle řeky Liffey, tak jsme narazili na skupinu 8-12 mužů a žen mezi dvaceti a třiceti lety. Najednou začali bezdůvodně napadat kolemjdoucí. Naneštěstí jsem byl jednou z obětí náhodného útoku, když jsem dostal pěstí do obličeje.

Potom pokračovali a napadali další a další lidi, kteří tam jen procházeli. Jsem rád, že se nic nestalo mým přátelům. Zároveň jsem měl vlastně štěstí, že tohle bylo vše co se mi stalo, protože útoky gradovaly, několik lidí bylo hospitalizováno a někdo byl i pobodán. Aktuálně jsem v Jamesonově nemocnici kvůli operaci úst,“ sepsal své zážitky sám Jack na sociální síti.

Jak je tedy z jeho slov patrné, tak podstoupil zákrok na chirurgickou rekonstrukci části obličeje. Největší péči potřebovala zmiňovaná ústa, která po dobře mířené ráně utrpěla nejvíce. Hodně patrná je velká tržná rána na horním rtu. To nejhorší už má snad mladý sportovec za sebou a nyní ho čeká rekonvalescence, než se bude opět moci vrátit ke svému milovanému taekwondu.