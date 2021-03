Brutální kopačka do obličeje, Kolář v krvi. Zlomená čelní kost, vyrábí se maska

Podobně šílený zákrok se moc často nevidí. Kemar Roofe z Rangers sestřelil v odvetě osmifinále Evropské ligy brankáře Slavie Ondřeje Koláře. Ten musel s krvavým zraněním střídat, do brány šel teprve osmnáctiletý mladíček Matyáš Vágner. Sešívaní vše zvládli, přidali ještě jeden gól a mohli slavit postup do čtvrtfinále. „Ondro, hlavně ať jsi v pořádku, prosím, to je dnes nejdůležitější,“ tweetoval ještě před koncem zápasu šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. V pátek ráno sdělil další podrobnosti. „Noční vyšetření ukázalo zlomeninu čelní dutiny vlevo. Ondřej Kolář po příletu zamíří do péče lékařů ÚVN,“ napsal Tvrdík.