Dolejš končil v krvi: Neodehráli jsme žádný špatný zápas. Chyběl kousíček

Poprvé v kariéře byl jedničkou v play off a práci zvládl výborně. Vítkovický brankář Daniel Dolejš patřil každé utkání předkola s Kometou Brno k nejlepším hráčům na ledě. Bitvu končil s krvavým šrámem a sešitým obočím. Nestačilo to. Vítkovice v rozhodujícím zápase padly 1:3, poslední gól dával Martin Zaťovič do prázdné branky.

Play off jste chytal poprvé jako jednička, jaké to pro vás vlastně bylo?

„Vážně jsem to nečekal, byl to blesk z čistého nebe. Jsem za tohle rád, byla to velká šance a zkušenost. Snažil jsem se užít každý zápas. Škoda, že jsme to nedotáhli. Bylo by to fajn. Za to, jak kluci makali, by si to zasloužili.“

Jaká byla nálada po dvou prvních výhrách doma? Nelétali jste moc v oblacích?

„Absolutně ne. Víme, jaký má Brno zkušený mančaft, jeli jsme tam s velkým respektem. Odehráli jsme i u nich parádní zápasy, chyběl jenom kousíček a postoupili bychom my.“

SESTŘIH: Vítkovice - Kometa Brno 1:3. Obrat v sérii dokonán! Pátý zápas rozhodl Mueller

Celá série byla vyrovnaná, kde se podle vás lámala?

„Nevím, série byla fakt strašně vyrovnaná. Každý zápas byl o jednom gólu, těžko hledat jeden moment. O to je to smutnější, že to bylo tak vyrovnané.“

Pamatujete sérii s Plzní z roku 2017, kde jste v předkole také vedli 2:0 a padli. Říkal jste, že máte zkušenější mužstvo. Proč to tedy nevyšlo?

„Opravdu jsem tomu věřil. V oblacích jsme nelétali, jak už jsem říkal, těžko říct. Já byl tehdy v jiné roli a na střídačce. Nastoupil jsem jen jednou v Plzni. Bylo to speciální, nedařilo se nám tam. Proti Kometě byly všechny zápasy opravdu vyrovnané.“

Co byste u svého týmu ocenil?

„To, co k play off patří, ale není to vždycky samozřejmostí – obrovská bojovnost, strašně moc zablokovaných střel. I proto je zklamání obrovské. Vedli jsme 2:0, hráli parádní zápasy v Brně, o to je to teď horší. Neodehráli jsme žádný špatný zápas, abychom si řekli: wov, postup si nezasloužíme. Bohužel to nestačilo.“

Ve 13. minutě posledního pátého zápasu jste dostal pukem do masky, tekla vám krev, na čtyři minuty vás nahradil Marek Peksa. Co se stalo?

„Hrana masky mi roztrhla obočí, ale dal jsem se rychle do kupy a mohl se vrátit. Věřil jsem, že se vrátím. Krev tekla, takže jsem musel na střídačku a čekat, co udělá doktor. Ošetřovna byla blízko, pořád jsem vnímal, co se děje.“

Obraty sérií z 0:2 v extralize (na 3 vítězné zápasy) 2020/21 předkolo Vítkovice - KOMETA 2:3 2016/17 předkolo Vítkovice - PLZEŇ 2:3 2016/17 předkolo CHOMUTOV - Ml. Boleslav 3:2 1993/94 čtvrtfinále OLOMOUC - Kladno 3:2

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:13. Fridrich Hosté: 00:47. Valský, 37:36. Mueller, 58:29. Zaťovič Sestavy Domácí: Dolejš (13.–18. Peksa) – Pyrochta, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, Koch, L. Kovář, R. Černý – L. Krenželok (A), Hruška (A), Lakatoš – Svačina, J. Mikyska, Schleiss – Mallet, Flick, M. Kalus – Fridrich, Werbik, Dej. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Zámorský, Kučeřík, Holland, Gulaši, Svozil, Bartejs – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Valský, Rákos, Vincour – Plášek ml., Klepiš (A), V. Němec – Bondra, Šoustal, Schneider. Rozhodčí Pešina, Hejduk – Ondráček, Špůr Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

Vítkovice - Kometa: Zaťovič i po podražení dokázal dostat puk do prázdné branky, 1:3

Vítkovice - Kometa: V závěru přesilovky dostal Mueller svůj celek opět do vedení, 1:2

Vítkovice - Kometa: Důrazný Flick "vystřídal" Rákose přes mantinel

Vítkovice - Kometa: Fridrich z nulového úhlu dokázal prostřelit Vejmelku, 1:1

Vítkovice - Kometa: Dolejš musel střídat kvůli tržné ráně, extraligový debut Peksy