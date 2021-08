Náhlá smrt kouče (†35) florbalistů: Ztratil se při závodě, po hodinách ho našli mrtvého

Zprávu o úmrtí florbalového trenéra Víta Poskočila přinesl o víkendu samotný klub, ve kterém sportovec působil. Policie nyní upřesnila okolnosti, za jakých k tragédii došlo. Oblíbený kouč a předseda florbalového klubu se účastnil běžeckého závodu, během kterého se ostatním ztratil z dohledu. Do následného pátrání byli zapojeni hasiči i policejní vrtulník. Bohužel přesto akce přinesla smutný závěr...

Oblíbený florbalový trenér Vít Poskočil (†35) se v sobotu účastnil běžeckého štafetového závodu na Šumpersku. Po 16. hodině ale přišlo volání na tísňovou linku. Vít totiž zmizel a nikdo vlastně nevěděl, kde je. Policie ihned rozjela pátrací akci:

„Okamžitě jsme rozjeli rozsáhlou pátrací akci, na které se podílely přes dvě desítky policistů. A to včetně psovodů, ale také tři jednotky hasičů vybavené čluny. Nasazen byl i policejní vrtulník," informovala policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Před desátou hodinou večer pak přišla smutná zpráva. Pohřešovaného závodníka našli bez známek života ve špatně přístupném terénu poblíž Moravičanského jezera.

Podle informací, které zveřejnil klub, ve kterém Vít působil, se milovníkovi florbalu stala osudná srdeční slabost: „Srdce Poskemu dotlouklo u jeho oblíbené sportovní činnosti, kdy jej na běžeckém závodu zasáhla nečekaně srdeční slabost, se kterou mu nebylo možné pomoci.“

Vít byl nejen uznávaný trenér a předseda štěpánkovického klubu FBC Letci, ale především byl tatínkem dvou malých dětí. O tom, jak oblíbený člověk „Poske“ byl svědčí tón řady komentářů, které ihned zaplavily sociální sítě.

„Je to hrůza. Ztráta. A slova nestačí. Upřímnou soustrast celé rodině. Moc mě to mrzí, i když jsem Víťu dlouho neviděla, tak ho mám v živé paměti, kdy jsme všichni v naší ulice spolu každé ráno chodili do školy, celou základku. Víťo, odpočívej v pokoji,“ zní jeden z nich.

„Panebože, tohle není spravedlivé. Mladý chlap, manžel a hlavně otec dvou malých dětí? Tohle se nemá stávat, je to tragédie. Celé rodině přeji upřímnou soustrast. Je mi to moc líto,“ komentuje pak jiná zdrcená uživatelka.

Zprávou jsou skočeni také někteří ze spoluhráčů, se kterými se Vít setkával na hřišti: „Tak to je hodně šokující zpráva. Upřímnou soustrast rodině. Bylo mi ctí s Víťou hrát.“

Rozloučení se zesnulým sportovcem je naplánováno na tento pátek a proběhnout by mělo ve Štěpánkovicích.