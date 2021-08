Eriksen málem zemřel na hřišti: Teď dojemně podpořil holčičku (9) s nemocným srdcem

Když se dánský fotbalista Christian Eriksen skácel během zápasu k zemi, chvíli to vypadalo, že letošní EURO bude mít pachuť smrti. Sportovec však naštěstí kolaps díky včasnému zásahu okolí přežil a později se podrobil operaci, při které mu byl voperován přístroj který hlídá rytmus srdce. Nyní poslal slova podpory holčice (9), kterou podobná operace také čeká!

Malá Angličanka Evie Eriksena zbožňuje a tak se její rodina pokusila dánského fotbalistu kontaktovat. Přes několik peripetií se jim to podařilo. Nejen, že se jejich dopis k fotbalistovi dostal, ale reprezentant dokonce odpověděl tak, jak rodina možná ani nečekala. Natočil totiž malé holčičce video.

„Ahoj Evie, tady Christian. Děkuji Ti za milý dopis, který jsem si dnes večer přečetl. Doufám, že se před operací cítíš pohodlně a věříš si. Není to sranda, být v nemocnici, ale jsem si jistý, že lékaři vědí, co dělají a pomohou ti,“ podpořil malou fanynku.

„Jsem si jistý, že se pak rychle vrátíš do normálního života. Vím, že já to tak měl. A jsem si jistý, že s tebou to bude stejné. Chtěl jsem ti jen popřát hodně štěstí a věřím, že se v budoucnu potkáme!“ uzavřel zprávu, která dojala kromě rodiny malé Evie taky mnoho lidí po celém světě.