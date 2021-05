Naposledy Češi vybojovali zlato v roce 2010, jiný cenný kov pak o dva roky později. Od té doby přichází jen neúspěchy. Na suchu skončili Hadamczik, Růžička, Vůjtek, Jandač i Říha. Změnit to chce kouč Filip Pešán (43), jehož v Rize čeká první mistrovství světa. Zlomí dlouhé čekání?

Manažer týmu Petr Nedvěd nedávno prohlásil, že v medaili věří. Vnímáte to stejně?

„Pokud si dobře vzpomínám, tak před každým šampionátem se tohle říká. Nijak bych nepřeceňoval ani nepodceňoval náš tým, ale chceme vyhrát každý zápas. Tlak na medaili cítím a vnímám ho. Český národ ji už nutně potřebuje.“

Již trénujete národní tým celou sezonu, pociťujete přesto před šampionátem nervozitu?

„Možná jen trochu po prvním přípravném zápase s Německem, jelikož čas tou dobou opravdu běžel. Než si hráči zvyknou na systém a další detaily hry, chvíli to trvá. Jinak ale nervozitu necítím.“

Co jste se zatím stihl naučit jako trenér národního týmu?

„Koncentrovat svoji práci do několika dní, na rozdíl od klubu, kde s hráči pracujete během celého roku. Naučil jsem se rozhodovat rychle, ale samozřejmě ne vždy správně.“

V relativně krátké době jste dokázal pozvednout Liberec, teď vedete reprezentaci. Jste na to pyšný?

„Nejsem pyšný, dosud je za mnou odvedená práce v Liberci a doufám, že na ni u národního týmu navážu. Zatím nemám být na co pyšný, to až přivezu medaili.“

Ale radost z takového posunu máte, ne?

„Těch radostí bylo víc. Když jsem poprvé začal trénovat v extralize, titul s Libercem nebo když jsem převzal mládežnický nároďák. Nikdy jsem se neupínal k tomu, že bych ten seniorský musel vést, ale za tuhle šanci jsem rád.“

Jak to bude vypadat v Lotyšsku?

„V Rize nás čeká pár dní karanténa. Už v Německu při přípravě jsme viděli, že pravidla byla dodržována hodně striktně. Nečeká nás nic jednoduchého, co se týče programu mimo zápasy a tréninky. S tím se však musíme poprat nejen my, ale také soupeři.“

Takže během celého šampionátu se mimo stadion a hotel vůbec nedostanete?

„Rozhodně ne. Již v Německu jsme byli hlídáni tak, že jsme skoro nesměli ani na chodník před hotelem, když jsme vystupovali z autobusu. Mimo stadion a hotel bude zakázán jakýkoli pohyb.“

Chystáte proto nějaký speciální program pro hráče na utužení kolektivu? Přece jen společné večeře ve městě nepřipadají v úvahu…

„Nemáme v plánu žádný v uvozovkách karanténní večírek. Po příletu a trénincích budou hráči fyzicky vyčerpaní. Ale určitě alespoň v hotelu sedneme ke společné večeři a nějaký čas pohromadě strávíme.“

Co z hráčů cítíte, když vědí, že budou zavření v bublině bez rodin takhle dlouho?

„Že se soustředí jen na hokej a neřeší karanténní opatření. Není to pro ně jednoduché, speciálně pro kluky z KHL, kteří v podstatě žili v bublinách. Byli v sezoně často bez rodiny, bez dětí. Proto pro ně musí být složité jet reprezentovat. Přípravné kempy jim začnou brzy po skončení šampionátu, což je rozdíl oproti NHL, kde je léto volné. Někteří odmítli kvůli rodině jet, což ale respektuji.“

Je těžké je přemlouvat, aby jeli, když dlouho neviděli rodiny?

„Jednoznačně ano a nikdo ode mě neslyšel jedinou výtku, pokud se rozhodl k týmu nepřipojit.Někteří jsou navíc vyčerpaní, zranění, doléčují různé zdravotní komplikace. A k tomu jsou hráči, kteří rodiny neviděli několik měsíců. Mám obdiv a dávám kredit všem, kteří se přesto rozhodli šampionát podstoupit.“

Takže naprosto rozumíte Jakubu Voráčkovi , jemuž se narodila dcera, kterou v zámoří neměl?

„Rozhodně mu rozumím a není jediný.“

Co další hráči z NHL?

„Ochota přijet byla veliká, cítil jsem z nich zájem. Ale i u nich se objevují zdravotní komplikace. Sice třeba nastupují, ale jsou pod dohledem lékaře. A u Davida Pastrňáka (který navíc postoupil do play off) pak hrálo roli blížící se narození prvního potomka.“