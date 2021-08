Tragédie v Kanadě. Po děsivé nehodě zemřeli tři mladí hokejisté!

Rodina a přátelé identifikovali těla tří obětí tragické dopravní nehodě, jež se stala v kanadském městě Surrey v noci ze soboty na neděli. Šlo o talentované hokejisty Caleba Reimera (16), Ronina Sharmu (16) a Parkera Magnusona (17).

Řidič nezvládl řízení a naboural do stromu. Mladíci neměli šanci na přežití. „Nepopsatelný smutek. Byli to chlapci, kteří měli před sebou zářivou budoucnost. Bolest ani nejde popsat slovy,“ řekla webu globalnews.ca Adriana D’Alessando, kamarádka Caleba s Roninem. „Je to něco, co nikdy nevymažu ze své hlavy,“ dodala.

Zejména Ronina považovala za blízkého přítele. „Vždy jsem se na něho mohla spolehnout. Caleb měl zase velké srdce a pokaždé vás dokázal rozesmát,“ vzlykala a doplnila: „Obětovali hodně, aby se z nich stali lepší lidé a hlavně hokejisté.“

Černé fábory vyvěsil klub Coquitlam Express. „Naše komunita je malá. Jsme zdrcení. Zlomilo nám to srdce. Sám nejsem rodič, ale jako GM se cítím být tátou pro třiadvacet mladých chlapů,“ řekl manažer týmu Tali Campbell. „Měli před sebou celý život,“ dodal.