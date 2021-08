Na tragédii zapomíná na fotbale. Polonahý Pastrňák v kotli: Baník, p**o!

Bere 150 milionů korun ročně, celá Amerika mu leží u nohou. A on vleze do kotle, sundá tričko, vyskočí na zídku a diriguje chuligány: „Baník p**o, Baník p**o, FCB!“ David Pastrňák (25) je prostě král.

Kdyby tušili, kdo je žene do boje, kdo jim fandí z epicentra nejobávanějších fotbalových fanatiků v zemi, možná by se nenechali roznést od Slavie 0:4. »Pasta« vyrazil na očekávaný mač Ostravy na Slavii a z celého stadionu v Edenu si vybral možná to nejmíň pravděpodobné místo, kde byste ho čekali. Ale evidentně tam zapadl.

„Jsem fanda Baníku, jasný no. Zápasy přímo nesleduji, ale vždy kouknu aspoň na výsledky. A samozřejmě v český lize je číslo jedna Baník,“ povídal David loni během sezony ze svého bejváku v Bostonu. Když se teď během léta, jen pár týdnů poté, co mu za oceánem zemřel syn Viggo, objevil v Česku a shodou okolností se trefil do termínu mohutné ostravské návštěvy ve Vršovicích, mohl své fanouškovství naplno předvést. „My jsme jiní,“ komentoval Pastrňákovo zpívání před kotlem Václav Svěrkoš, legenda klubu.

Má pravdu. Dokážete si představit, že by se takhle odvázal Gretzky nebo Lemieux? Nebo ze současné generace Crosby s McDavidem. Kdepak! Dneska, zítra, ani další týden nic lepšího neuvidíte. I když možná v Bostonu si nad tímhle pozoruhodným videem říkali úplně něco jiného...