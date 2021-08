Krejčí: Zůstanu tu celý rok, pak se uvidí. Pasta v kotli? Bez komentáře

David Krejčí v akci? Nějaký ten den si ještě musíte počkat. Centr Bostonu, který nedávno šokoval svým úpisem Olomouci, se prvně ukáže až při ostrém extraligovém startu 10. září doma proti Mladé Boleslavi. Ikona Bruins léčí drobné zdravotní neduhy. Co je fajn? Láká ho obléci národní dres. „Ale musím na to mít,“ drobně se pousmál při pondělní tiskové konferenci v bistru Helen v nákupním centru Šantovka.

Tahle transakce hodila granát do letní okurkové sezony. Borec, který mohl další tři roky suverénně brázdit arény NHL, mění dvacetitisícové stánky a miliony dolarů za skromný zimák na Hané a ještě drobnější peníz. Co je důležité, české oko hodlá bavit celý ročník 2021/22. Případný odchod ke konci extraligového ročníku zpět do Bostonu prý není v plánu, ač se o něm spekuluje doma a velmi silně i v zámoří. „Strávím tu celý rok, pak se uvidí,“ řekl jasně David Krejčí.

Vraťme se na začátek – kdy se začala rodit myšlenka návratu?

„Začalo to tím, že mi v poslední sezoně končila smlouva. Soustředil jsem se na hokej, ale měl jsem v podvědomí, že bude třeba brzy řešit, co s námi bude dál. Po sezoně jsme s rodinou odjeli na dovolenou, potřebovali jsme si vyčistit hlavu, popřemýšlet, ale pořád mě to táhlo domů. Když jsme to definitivně rozsekli, už to bylo všechno docela rychlé. Jednoho dne jsem se probudil a věděl jsem, že se chci vrátit domů a hrát za Olomouc.“

Dá se tedy říct, že hlavní důvody byly rodinné, nebo hrálo roli i jednání s Bostonem?

„Bylo to na mně, jestli chci pokračovat, nebo ne. U mě rozhodla rodina a to, abych byl doma. Boston je sice taky můj domov, ale jak se říká: všude dobře, doma nejlíp. Vyrůstal jsem tady, chodil na základku a hrál tu až do dorostu. Ale za áčko jsem nikdy nenastoupil, vždycky jsem se chodil jen dívat. Teď se konečně podařilo, už se těším na první zápas.“

Kdy bude?

„Přípraváky nejsou teď moc důležité. V pondělí jsem byl poprvé v kabině pozdravit kluky a udělat si nějaké věci v posilovně, protože led ještě nebyl jednoduchý. Děláme vše pro to, abych byl na sto procent připraven do prvního extraligového zápasu desátého září. Je to splnění mého dětského snu.“

Pořád se spekuluje o tom, že byste se v závěru sezony mohl vrátit do Bostonu. Můžete to osvětlit?

„Mám tady smlouvu na jednu sezonu. Tu určitě splním. Pak uvidíme, co se stane. Ale že bych na konci před play off odjel do Bostonu nebo něco podobného, to v plánu nemám. Dokončím tady sezonu.“

Zájem o vás byl i jinde po Evropě...

„Bylo to jen o tom, jestli chci zůstat v NHL, což bych pak dál řešil, nebo se vrátím do Olomouce. Z rodinných důvodů nemělo cenu být někde v Praze nebo Evropě, to mi nedávalo smysl. Nemám nikde závazky, kdežto tady znám město i pár kluků. Ano, nějaké nabídky byly, ale ještě než jsme položili telefon, shodili jsme je ze stolu.“

Jste připraven na tlak? Olomoučtí fanoušci ve vás vidí spasitele.

„Záleží, kolik minut budu hrát, jestli mě trenéři dají na přesilovky... (usmívá se) Ne, já si to nijak nepřipouštím. Největší tlak ze všech lidí si na sebe dávám já sám, to mě žene dopředu. Zbytek jsem se naučil vypnout, soustředím se na svůj výkon. Myslím, že jsem docela dobře připravený.“

Máte ponětí o tom, jaký hokej se nyní hraje v extralize?

„Hrál jsem tady pár zápasů při poslední výluce v roce 2012. Už je to sice pár let, ale i během sezony v Bostonu jsem sledoval, jak si Olomouc vede. Ne že bych koukal na živé přenosy, ale přehled jsem měl. Čeká mě větší hřiště, ale furt je to jenom hokej.“

Co vy a širší kluziště?

„Uvidíme. Asi tady na všechno budu mít trochu více času, ale menší hřiště vás zase nutí tlačit se do brány. Myslím, že za pár zápasů to bude v pohodě, sám jsem na to zvědavý.“

Domácí základnu budete mít v Olomouci, nebo ve svém rodišti ve Šternberku?

„Zatím bydlíme u rodičů, ale snažíme se najít nějaké vhodné místo v Olomouci, aby dcera mohla začít do školky a nemuseli jsme dojíždět každý den.“

V Bostonu jste během necelých patnácti let poznal spoustu hráčů, jací se vám nejvíc vryli do paměti?

„Vzpomínat budu na všechny, ale hezké je, když vám třeba někteří kamarádi v týmu skončí nebo jsou vytrejdovaní a vy s nimi dál zůstanete v kontaktu, píšete si a zavoláte několikrát do měsíce a přátelství, vztah přetrvává. Takhle to mám například s Milanem Lucicem, se kterým jsem dlouho hrával. Za poslední dobu jsem se hodně skamarádil se spoustou hráčů. Určitě mi bude chybět David Pastrňák, ale on je Čech, vrací se sem, je to kamarádství na pořád, nejen v průběhu sezony.“

Celkově pro vás půjde o velkou změnu. Hokejovou i životní. Co bude složitější?

„Hokej bude v pohodě, spíš půjde ten život. Manželka je Američanka a ani děti neumí česky, to bude trochu složitější. Nějak to prostě zvládneme.“ (usmívá se)

Ve finále šlo u vás doma o kolektivní rozhodnutí, ale jak se na odchod z USA tvářila rodina?

„Děti si zvyknou, o ty strach nemám. A manželka? Bavili jsme se o tom delší dobu, jezdila sem v létě, takže ví, do čeho jde. Samozřejmě, že být tady dva týdny přes léto nebo celou sezonu, to je rozdíl. Ale těší se sem, je ráda, že tady budeme. Začne se učit česky, tak uvidíme, jak to všechno dopadne.“

Když jste s rodinou nastupoval do letadla směr Vídeň, necítil jste přece jen trochu prázdno, že opouštíte domov? A co jste vše musel zařídit ohledně domu?

„V Bostonu máme barák, ale přes léto vždy jezdíme do domu v Jižní Karolíně, kde má manželka svou rodinu. Jezdíme tam sedmým rokem po sobě. I letos. Základnu máme spíš tam, než v Bostonu. Sbaili jsme věci na zimu a teď jsme tady.“

Jak reagoval David Pastrňák na vaši olomouckou misi?

„Tam to bylo trošku složitější, každý ví, co se u něj stalo, takže jsme se o tom moc nebavili. Ale teď to vypadá, že si v Čechách užívá čas, když jsem ho viděl na fotbale. My jsme spolu v kontaktu denně.“

Co jste tomu říkal, když jste Davida viděl na záběrech v kotli Baníku?

„Radši jsem mu na to nic neříkal.“ (usmívá se)

Reakce bostonských fanoušků po vašem odchodu by se daly shrnout jedním slovem: lítost. Jste a budete s komunitou příznivců Bruins v kontaktu během angažmá na Hané?

„Já plánuju, že se tam vrátím, v létě tam určitě pojedeme za kamarády. Uvidíme, jak to všechno dopadne. V Bostonu znám hodně lidí, je tam silná komunita. Ale zase, instagram nemám, ani twitter, v tomhle směru ten kontakt z mé strany nebude. Nechám tomu volný průběh. Já moc pozornost nevyhledávám, jsem rád, když mám čas na sebe a na rodinu.“

Co téma reprezentace – byla jednou z pohnutek olympiáda a mistrovství světa?

„Hlavně ještě nevím, jak to s olympiádou bude, nebo ne. Zda na ni pojedou hráči NHL, nebo ne. Musíš mít hlavně výkony, aby tě pozvali, hrát bez zranění… Jako dítě bylo mým snem hrát extraligu za Olomouc a dostat se do reprezentace. NHL pro mě byla tehdy sen, ale považoval jsem ho za nesplnitelný. Sny se mi plní, teď jsem tu, určitě bych rád reprezentoval. Ale jak říkám, musíš mít formu, být zdravý a hlavně musí být zájem druhé strany.“

Jak si povede Boston bez vás?

„Určitě bude trochu jiný. Pryč jsem já, za poslední dva roky odešli někteří další hráči. Zdeno Chára je pryč, Torey Krug nejlepší obránce je taky pryč. Do toho Tuukka Rask nejspíš nebude hrát až do února. Sleduju to pečlivě dál. Boston vzal další hodně kvalitní hráče, klub je stavěný na své historii. Každý nový hráč se to naučí, pochopí, jak za Bruins hrát, jak ve městě žít a chovat se. Starší hráči tam předávají zkušenosti mladším, mluví s nimi, aby věděli, co a jak. Já myslím, že budou v pohodě.“

Můžete konkretizovat cíl, kam chcete Olomouc dotáhnout?

„Vykládat tady, že chceme vyhrát titul, to může každý. Hlavním úkolem je hrát play off. Znám to z vlastních zkušeností a i z jiných. V play off může poslední klidně vyřadit prvního. Cílem je play off a pak to brát zápas od zápasu.“

Které spoluhráče z kabiny znáte?

„S Jirkou Ondruškem jsem chodil na základku. Byl sice o třídu níž, ale hrával s námi. Párkrát jsme se potkali s Rosťou Oleszem. S Honzou Švrčkem jsem zase dva roky bydlel v Třinci.“

Kapitán týmu Ondrušek tvrdil, že pro vás jako pro hráče NHL mají nachystaný speciální sazebník…

„Hlavně tam mám nachystané výborné místečko… (usmívá se) V kabině to samozřejmě znám, navíc to tam prokouklo, jsem mile překvapen z podmínek na zimáku.“

HC Olomouc Vše o klubu ZDE