Miliardář Bednář (30), který koupil po Nedvědovi byt za 130 milionů: Pošle prachy na hokej?

Prodej jednoho bytu může být velkým ternem pro celý český hokej! Miliardář Jan Bednář (30), jenž si od reprezentačního manažera Petra Nedvěda (49) příbytek pořídil, totiž dumá, jak sportu svého srdce finančně pomoci.

Neznali se sice osobně, ale moc dobře jeden o druhém věděli. Tak proběhlo setkání prodejce s kupcem, Nedvěda s Bednářem. Hokejová legenda střelila před dvěma měsíci mladému miliardáři luxusní apartmán na Smetanově nábřeží za astronomických 130 milionů korun!

„O Honzovi jsem předtím už slyšel a při prodeji jsem měl tu čest se s ním seznámit,“ popisoval Nedvěd Blesku s neskrývanou úctou jejich setkání. Co na tom, že ten klučina by mohl být jeho syn. Za každého mluví výsledky a Bednář už v byznysu dokázal velké věci. „Já takovýmto lidem hrozně fandím. Šel do Ameriky s nějakou vizí, s holou p*delí, a podívejte, kde je. Klobouk dolů,“ řekl »Méďa«. Co ho potěšilo snad ještě víc, byla povaha nového vlastníka bytu. „Měl jsem možnost s ním strávit nějaký čas a musím říci, že ho ty peníze vůbec nezkazily. Je to naprosto pohodovej kluk, který je evidentně extrémně šikovný,“ všiml si.

Ti dva si sedli i díky hokeji, který Bednář hrával ještě v dorostu v Boleslavi, a dokonce pár let na Floridě za univerzitu, než se soustředil na školu a byznys. Dost možná měl jako klučík nad postelí Nedvědův plakát a ze setkání se svým idolem teď byl celý vyřízený...

„Tak to si nemyslím, že by byl ze mě vyřízenej,“ chechtal se tomuto scénáři Nedvěd, ovšem naznačil, že jejich hokejové klábosení může mít i reálný výsledek. „S Honzou jsme se bavili i o tom, že by to chtěl nějakým způsobem hokeji vrátit. A teď přemýšlí, jak by se to dalo realizovat,“ prozradil. Bude mít český profesionální hokej nového výrazného chlebodárce? Anebo se dobrák Honza zaměří na sponzoring mládeže?

Bednář: Nejprve dobyl Ameriku, teď cílí na Evropu!

Loni způsobil ve své vlasti poprask. Do té doby veřejnosti zcela neznámý Jan Bednář vlétl coby teprve 29letý mezi české miliardáře, když v Americe prodal za 6,3 miliardy Kč minoritní podíl ve své společnosti ShipMonk. Ta zajišťuje logistiku pro e-shopy po celých USA. „Americký trh je obrovský a nabízí řadu příležitostí,“ řekl Bednář. Nepolevil, jeho firma i díky obřím investicím nadále expanduje a teď se chystá z floridské základny dobývat i Evropu. Aby se mu to dařilo co nejlépe, pořídil si v Česku unikátní bydlení »u Nedvěda«.