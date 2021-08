Krejčí se nejede vyprdět. Nedvěd řekl, jaké jsou nástrahy extraligy

Je těžká disciplína se vracet z NHL do extraligy?

„Vždycky jsou od vás velká očekávání, jdete domů z nejlepší soutěže na světě. Občas lidi mají představy, že se vrátíte a každý zápas dáte dva až tři góly. (usměje se) Ono to přitom úplně takhle nefunguje. Naše liga má svoji kvalitu. Navíc musíte opravdu vnímat ten rozdíl, na jakém kluzišti se hraje za mořem a na jakém tady.“

Přechod na evropská letiště dělá na stará kolena větší problém?

„Mně se na menším ledě hrálo pak lépe. Když si vezmu přesilovku, kterou hrajete v Ostravě nebo na staré Spartě v Holešovicích? Z NHL jste byl zvyklý udělat dva kroky zprava, vystřelit do víka a občas to tam skončilo.“

Tady musíte udělat dva kroky, pak ještě další dva...

„Musíte si najít trochu jiná místa. Střely, na které jste zvyklý z Ameriky, nemají najednou takovou váhu. Potřebujete se víc tlačit dovnitř, dostat se do jiných pozic. Pořád je to sice jen hokej, dávno vymyšlená věc, jen v automatismech na velkém a malém hřišti je docela podstatný rozdíl.“

Není i rozdíl v představách, co vás čeká od publika? Pamatuju si, jak vy jste vždycky zůstával na ledě při rozbruslení nejdéle, pokud to bylo před kotlem domácích, mohl se pominout. Kolikrát to fans brali jako provokaci.

(směje se) „Něco si říkáte a realita je jiná, s tím nic neuděláte. Přitom tohle byla jen moje předzápasová rutina. Někdo si dá fotbálek, někdo strečuje. Já se tam na ledě nedloubal v nose, bylo pro mě důležité strávit víc času při rozbruslení. Někdo odcházel po základních cvičeních a šel z ledu, ale já se cítil lépe, když jsem tam byl déle. No a občas k něčemu docházelo.“

Štvalo vás pořvávání a pískání?

„Nechci říct, že to člověk nevnímá, to je blbost. Spíš se s tím naučíte pracovat, zvyknete si. Odbouráte to.“

Co vy sám čekáte teď od návratu Davida Krejčího, který i v 35 letech přichází do extraligy jako jeden z předních hráčů NHL?

„Jsem trochu překvapený, že už jde domů. Říkal jsem si, že tam přeci jen ještě dva až tři roky dá. Jednoznačně na to má. Každý v sobě ale cítí věci jinak, jednou vás to začne táhnout domů, my jsme ve finále nebyli jiní. Už máte pocit, že tahle kapitola je u konce a je čas se posunout někam jinam. Na jednu stranu se Davidovi nedivím, ale opravdu by bez problému NHL pár let ještě hrát mohl. Ve výkonnosti problém rozhodně není. Klobouk dolů, že upřednostnil rodinu, bude ozdobou extraligy, o tom není sporu.“

Jen aby Olomouci z toho zájmu o Krejčího nespadl zimák, až se tam bude chtít každý dostat, ne?

„To se taky může stát. (usměje se) Uvidíme, jak se jim bude celkově dařit, což bude důležité i pro něj. Očekávání budou samozřejmě velká. Hodně to bude padat na jeho bedra, ale Krejča má hlavu na správném místě, s tím nebude mít velké problémy.“

Ano, dovedu si představit očekávání, že David Krejčí naloží celou Olomouc na záda a sám ji vytáhne do nejlepší osmičky...

„Já taky. Ale víte co? Ono se to klidně může i stát. Krejča je vynikající hokejista, na druhou stranu taky víte, jak je příjemné, když se soupeř zaměří vyloženě na vás. To tedy není o ztrátě respektu k ostatním klukům v Olomouci, mají tam taky vynikající hráče, ale nepatří k absolutní špičce. Pokud přijde ale jeden takový hokejista, všichni si často myslí, že to půjde samo a Krejčí bude rozhodovat každý zápas. Olomouc hlavně musí hrát pořád stejně, to je pro ně důležité, pak jim Krejča pomůže hodně.“

Co vlastně dělá generální manažer reprezentace, když se takový hráč vrátí domů? Zapumpuje si rukou, že první centr pro mistrovství světa je na skladě?

„Je to velká výhoda, velká. Když si hráč jeho formátu udrží kvalitu, nemusíte čekat, jak to dopadne v NHL, jestli se dostane do play off, nebo ne. Co si budeme povídat, Boston je play off mužstvo, takže o Stanley Cup hrajou, říkáte si, jestli náhodou nevypadnou v prvním kole. Na tyhle hráče většinou nedosáhnete. S Pastou byli na MS v Dánsku, to se stane jednou za dlouhou dobu, výjimka. Věřím, že Krejča tu kvalitu mít bude pořád. On je inteligentní chlap, když to řeknu úplně na rovinu, nejede se sem jen vyprdět. Bude si držet svůj standard a chtít hrát v topu. Tohle je pak pro nároďák přínos.“