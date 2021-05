Realitní magnát Nedvěd? Je to o štěstí a ta částka nesouhlasí, směje se

Je evidentní, že prožívá opravdu skvělé časy... Petr Nedvěd (49) domlouvá posily v NHL pro hokejovou reprezentaci na MS, ale hlavně si užívá rodinné pohody s manželkou Nicole a dcerkou Naomi. K tomu chystá další stěhování, i když to má ještě čas.

„Jsem šťastnej a moc si to užívám. Celý život jsem na tenhle vysněnej moment čekal. Je to úplně jiná kapitola mého života,“ culil se Petr Nedvěd v pořadu Česká ulička (premiéra dnes ve 22:30 na O2 TV Sport), kde mu moderátor Michal Hrdlička připomínal, že ho fanoušci znávali spíše jako playboye a flamendra.

„Já teď mám na malou daleko víc času... Jsem si zcela jist, že kdybych měl rodinu, tak bych do 42 nehrál,“ vysvětloval Nedvěd, který se ale i teď prý občas „ztratí“. Většinou už ale i s kočárekem. „S kočárkem chodím pravidelně... Teď jsou bohužel jen okýnka, ale v létě, když to ještě šlo, tak jsme samozřejmě do nějakýho toho lokálu spadli...“

Dost se také mluví o Nedvědově zálibě v nemovitostech... Před časem prodal krásný byt na Floridě i luxusní vilu na Ořechovce. „Ta částka nesouhlasí,“ usmíval se na Hrdličkův dotaz, jestli sedí informace, že unikátní dům prodal za 150 milionů, ale přitakal, že tak nějak to bylo... „Ale to je prostě štěstí, že jsem ho koupil v dobré době, kdy ten market byl hodně dole,“ dodal.

Teď plánuje s rodinou opět přesídlit. „Bydlíme v centru a ještě jsem koupil byt na Malé straně, kam se budeme stěhovat - nevím kdy, protože to budu celé rekonstruovat. Cokoliv si koupím, tak předělávám, to je taková moje úchylka,“ vyprávěl.

Jak Petr Nedvěd vzpomíná na své působení v NHL a legendy, které měl to štěstí potkat? Co mu přináší práce generálního manažera reprezentace? Podívejte se na celý díl České uličky, premiéra dnes od 22:30 na O2 TV Sport! Dozvíte se i to, kolik vsázel Nedvěd v 16 letech při společných kostkách třeba s Martinem Ručinským...