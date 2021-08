Na jednom z nejtěžších dálkových běhů obsadili fantastické druhé místo. Pavel Paloncý s Filipem Šilarem z týmu Ultra Mašin si na populárním Ultra Trail du Mont Blanc sáhlo na dno sil. Fyzických a psychických!

Nic je ale nevyčerpalo tak, jako smutná zpráva o skonu jejich kamaráda Ondry T (†35), který zahynul v průběhu noci z úterý na středu. Chlap z Rymic na Kroměřížsku se zřítil při obávaném sestupu z průsmyku Pralognan. I přes okamžitou snahu záchranářů mu již nebylo pomoci.

„Je nám to velmi, velmi líto. Rodině zesnulého běžce jsme vyjádřili upřímnou soustrast,“ vzkázali organizátoři na jižní cíp Hané. „Jde o náročný úsek. Na deseti kilometrech nastoupáte 2000 metrů, dolů jdete po řetězech,“ popsal místo tragédie Doug Mayer z magazínu Trail Runner.

Tragédie hluboce zarmoutila rovněž Tomášovy krajany Pavla s Filipem. „Od středy večer, kdy se to dozvěděli, běželi pro Ondru,“ stojí na facebookovém profilu Paloncého, jenž si s parťákem Šilarem poradili s nevyzpytatelnou tratí dlouhou 304 kilometrů v parádním čase 120 hodin, 27 minut a 35 vteřin.

„Ty vole to byl závod, pekelná trasa. Pořád úplně nechápu, co to jako bylo. Jsme úplně zničení, ale šťastní v cíli. Díky všem zatím za podporu. Dám se trochu do kupy (spali jsme 6 hodin za posledních 5 nocí) a poslu nějaký další info,“ popsal pekelné dobrodružství Paloncý přímo z Chamonix.