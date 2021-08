Čeští ultramaratonci běží na Mont Blancu dál: O smrti kamaráda nevědí?! Nepište jim to, prosí jejich parťačka

Závod na nejvyšší alpské hoře Mont Blanc přinesl tragédií. Organizátoři běhu Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) na sociálních sítích potvrdili, že během akce zahynul český ultramaratonec (†35). Prozatím se jeví, že i když zpráva byla oficiálně zveřejněna, čeští běžci o tragédii, nebo minimálně jejich podrobnostech, nevědí a v závodu dále pokračují. „Nepište klukům o této události,“ žádá jejich parťačka na sociálních sítích.

„Se zármutkem oznamujeme, že ve středu po těžkém pádu podlehl vážným zraněním běžec z České republiky,“ ohlásil organizační tým s tím, že jde o první úmrtí za necelé dvě desítky let, kdy se závod koná.

Jméno závodníka ovšem pořadatelé nezveřejnili. Dost možná to bylo také z taktických důvodů. Zpráva by totiž mohla některé běžce hluboce zasáhnout. Podle některých vyjádření to totiž vypadá, že o tragédii, nebo minimálně o konkrétních detailech, totiž neví.

„Na variantě trati TDS došlo včera po půlnoci k tragické události - pádu a smrti jednoho z českých ultra běžců. Opravdu velmi nerada, tuto skutečnost a tragédii sdílím. Nikdo neví co si s tak hroznou zprávou počít a ani já ne. Slova nestačí na vyjádření podpory pozůstalým,“ napsala parťačka českých ultra běžců.

„Prosím, nepiště klukům o této události. Obrovsky by je tato zpráva zasáhla. Česká komunita je malá a přátelství jsou silná. Zrovna před chvílí mi Pavel psal, že mají za sebou největší stoupání a nějak to jde,“ popsala s dodatkem, že ultra běžec dodal, že skupina „postupně ukrajuje“.

Tragédie se stala na francouzské straně v departementu Horní Savojsko v 00:25 ráno. Muž spadl na 62. kilometru při sestupu v průsmyku Pralognan.

„Jedná se o náročný úsek trati,“ zmínil přispěvatel magazínu Trail Runner Doug Mayer žijící v oblasti Chamonix. „Právě jste nastoupali 2000 metrů z deseti kilometrů, pak se musíte držet řetězů na opačné straně. Přímo tady mají vždy záchrannou skupinu. Je to nejtechničtější úsek závodu,“ popsal.

„Cesta byla zabezpečená a na místě byl záchranný tým. Běžec svým zraněním podlehl navzdory lékařské péči, která mu byla ihned poskytnuta,“ stojí v oficiálním prohlášení. Muže transportoval vrtulník do nemocnice, kde však bohužel Čech svým zraněním podlehl.

Závod byl po tragickém pádu přerušen. Organizátoři sdělili asi 1200 účastníkům, aby se otočili a vrátili do vesnice Bourg Saint-Maurice. Běžecký server carrerasdemontana.com na twitteru sdílel fotky dlouhých front, které se po výzvě k evakuaci na trase vytvořily. Závod pokračuje pro 293 závodníků, kteří již mají průsmyk za sebou. Další soutěže, které mají začít v následujících dnech, by měly pokračovat i přes neštěstí.