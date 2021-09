Bezmála devět let uplynulo od lyžovačky Michaela Schumachera (52) v Savojských alpách, při níž si způsobil těžké poranění mozku. Žije zejména díky láskyplné péči manželky Corinny (52), jež se o legendárního pilota stará v jejich švýcarském sídle.

„Chová se jinak,“ popsala Corinna momentální stav svého muže v unikátním dokumentu pro Netflix. „Michael mi chybí den co den, ale hlavní je, že je tady. Je jiný, ale je tady! Neustále mi dokazuje, jak moc je silný,“ řekla v dojemné zpovědi.

Její milý byl několik měsíců po nehodě v kómatu, jeho život visel na vlásku. Dnes, tedy alespoň podle bývalého bosse F1 Bernieho Ecclestona, dělá Schumi statečně krůčky k zotavení. „Sice ještě není s námi, ale až bude, odpoví vám na všechny otázky,“ ujistil.

No, nejdůvěryhodnější informace má jen pilotova manželka. Těžká nehoda její život otočila naruby. O něčem takovém se jí nezdálo ani v nejčernějších snech. „Všechny jeho závody jsme zvládli v pořádku, a proto jsem si byla jistá, že nad ním stojí andělé strážní, kteří na něho dohlížejí,“ dodala.

Manžela považovala za nesmrtelného. „Nevím, jestli to je jen taková ochranná zeď, jež si člověk postaví, nebo je to jen jistá naivita… Prostě mě ani nenapadlo, že by se Michaelovi mohlo něco stát,“ vyprávěla a vrátila se o několik let zpátky, resp. do prosince 2013, kdy Schumacher spadl hlavou na kámen a upadl do bezvědomí.

„Byla to prostě obrovská smůla. Veškerá smůla, kterou kdy mohl v životě mít,“ posteskla si hlava rodiny. Přiznala, že legendu formule 1 bude i nadále úzkostlivě držet v soukromí. „Prostě pokračujeme jako rodina. Přesně tak, jak to Michael měl a stále má rád. Podstupuje terapie, děláme všechno, aby se cítil, jak dobře to jen jde.“

Připomněla, že její drahý nikdy nepotřeboval být středem zájmu médií, což teď platí stonásobně. „Vždycky říkal, že soukromí je soukromí. Vždycky nás chránil a teď chráníme my jeho,“ uzavřela.