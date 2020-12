Někdejší šéf stáje F1 Ferrari, nynější prezident Mezinárodní automobilové federace a zejména blízký přítel Michaela Schumachera (51) Jean Todt (74) po dalším setkání nevyloučil Němcův návrat do běžného života.

Na konci roku to bude sedm let, co měl »Schumi« děsivou nehodu v Savojských alpách, pří níž utrpěl vážné zranění mozku. Od strašného okamžiku se neobjevil na veřejnosti a zprávy o jeho zdravotním stavu nedávaly důvod k přehnanému optimismu.

Teď je všechno jinak. Léčba sedminásobného světového šampiona směřuje k návratu do normálního módu.

„V tomto směru jsem diskrétní. Víme, že Michael měl v roce 2013 ošklivý pád, což mělo velmi vážné následky. Od tohoto momentu se o něho starají tak, aby se jednou vrátil do běžného života,“ oznámil posel dobrých zpráv pro web ouest-france.fr.