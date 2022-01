Po tokijském utrpení, kdy jí sen o olympijské medaili sebral prokletý koronavirus, je život plážové volejbalistky Markéty Slukové-Nausch (33) zase plný sluníčka. Nemůže se dočkat role maminky a teď přiznala, že se sportem má ještě nevyřízené účty. „Ráda bych se vrátila a taky už mám plán s velkým prostorem pro improvizaci. Nebojte, dám vám vědět, až přijde ten správný čas,“ vzkázala fanouškům. Vedle dosavadní parťačky Báry Hermannové to ale nebude!

Pod srdcem nosí malého »Nausche«, a když už v jeho krvi bude kolovat volejbalová krev, proč s ním nemít velké plány. Comeback je jedním z nich. „Jak rychle to půjde, to teprve uvidím časem, ale mám ještě pár nesplněných písečných snů,“ ubezpečila Markéta, přestože si je vědoma mateřských nástrah.

„Je mi to úplně jasný, že to bude sakra těžký, takže do čeho se pouštím vlastně zjistím až za pochodu. Na druhou stranu mám skvělou rodinu, zázemí a velkou chuť si ještě pár let zahrát, takže to prostě zkusit chci,“ napsala fanouškům prostřednictvím instagramu.

Jasno má také v tom, že s dosavadní spoluhráčkou Barborou Hermannovou to nebude. „Barča už má svůj nový volejbalový projekt, do kterého jí zasahovat nebudu. Navíc já už se vidím někde jinde. Dost jsme toho spolu dokázaly, ale je potřeba jít dál a koukat vpřed,“ vysvětlila tajemně.

S kým se na kurtu objeví, zatím odhalit nechtěla. Zato vylíčila, jak teď vypadá její život. „Snažím se zůstat fit, studovat na postgraduální diplom, věnovat se některým projektům a na částečný úvazek pracovat v digitálním marketingu… No a u toho ve mně roste malý človíček, takže… Rozhodně se nenudím.“

Česká volejbalistka Markéta Sluková







