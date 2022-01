ATP udeřila na Djokoviče a další neočkované: Mazej z šatny!

„Uvidíme se v Paříži,“ hlásil po synově deportaci z Austrálie Srdjan Djokovič. Teď už ale začíná francouzský scénář dostávat jasné obrysy toho, že ani na Rolland Garros se Novak Djokovič nejspíš nepředstaví. Kromě toho se navíc zdá, že problém s chybějícím očkováním Paříží nekončí. A v zemích, kde očkování povinné není, se hráči bez vakcinace nebudou moci ani převléct v šatně!

Letošní Australian Open má pro světovou jedničku hořkou pachuť, ale dění na tenisové scéně naznačuje, že může být ještě hůře.

ATP chystá velmi přisná covidová pravdila, která už rozjela v rámci Challenger tour. Další turnaje mají následovat.

Bez očkování mohou hráči nastoupit pouze s negativním testem, který si navíc musí každých 48 hodin obnovit. V hledišti je nemohou podpořit neočkovaní lidé, výjimku tvoří pouze kouč.

Hráči bez vakcinace na turnaji navíc mají omezený pohyb. Nebudou moci využít šatnu, tělocvičnu, kavárnu, restauraci, ale ani hotel.

Pokud se plán skutečně naplní a ATP svou očkovací politiku rozšíří i na další turnaje, pro hráče jako je Novak Djokovič by to znamenalo, že jediným místem, na které se budou moci dostat, budou kurty. Přijet by museli nejspíš už převlečení.

Během týdne se navíc ozvala bývalá světová jednička Victoria Azarenková, členka hráčské rady WTA (Ženské tenisové asociace), a vyzvala k zavedení univerzálního pravidla „žádné píchnutí, žádná hra“. To už by pro hráče bez vakcíny znamenalo úplný konec...