Australian Open: slavila jen Vondroušová, končí Murray i favoritky

Turnajová jednatřicítka Vondroušová vstoupila do zápasu se Samsonovou výborně. Rychle se ujala vedení 4:0 a v prvním setu ztratila jen dvě hry. Ve druhé sadě se ale dvaadvacetiletá Češka často trápila při vlastním servisu. Prohrávala 1:3 a 3:5, ale pokaždé rychlým brejkem srovnala krok.

Poprvé se ve druhém setu dostala do vedení, když vzala Samsonovové podání v jedenáctém gamu. V přetahované o dvanáctou hru Vondroušová odvrátila brejkbol a po několika shodách esem z druhého servisu proměnila třetí mečbol. Koncovku zápasu v hledišti sledovala Tereza Martincová, s níž pak Vondroušová postoupila do druhého kola dámské čtyřhry.

O postup do singlového osmifinále, které je jejím maximem v Melbourne, se Vondroušová utká se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou. Ta dnes porazila 1:6, 6:4 a 6:2 Číňanku Wang Sin-jü. S běloruskou ranařkou se Vondroušová utkala čtyřikrát a dvakrát vyhrála. Naposledy loni v Miami s ní ale uhrála jen tři gamy.

Bouzková i Macháč končí

Třiadvacetiletá Bouzková si nedokázala poradit se šestatřicetiletou Kanepiovou, která už není v první světové stovce. Česká tenistka v prvním setu třikrát přišla o podání a uhrála jen dva gamy.

Problémy s udržením servisu měla i ve druhé sadě a za stavu 2:4 čelila dvěma brejkbolům. Odvrátila je a vzápětí vyrovnala na 4:4. Sada dospěla do tie-breaku, v němž ale měla znovu navrch estonská veteránka. Zkrácenou hru vyhrála 7:3. Bouzková byla poprvé v Melbourne ve druhém kole, ale své grandslamové maximum nevylepšila. V téže fázi vypadla ve Wimbledonu 2019.

Kvalifikant Macháč v duelu s finalistou přípravného turnaje v Melbourne Cressym, jenž tam v boji o titul odehrál vyrovnaný zápas s Rafaelem Nadalem, nezachytil začátek. Po rychle prohraném úvodním setu se ale oklepal a druhou sadu vyhrál díky brejku ve čtvrtém gamu. Ve třetím setu ale jednadvacetiletý berounský rodák znovu uhrál jen jeden game a musel opět dotahovat.

Čtvrtá sada byla nejvyrovnanější. Macháč po ztrátě podání prohrával 5:6, ale mimo jiné díky skvělému prohozu na závěr dvanácté hry si vzal brejk zpět a vynutil si tie-break. V něm Cressy za stavu 6:5 proměnil hned první mečbol, poté co Macháčův forhend dopadl za základní čáru.

Český tenista v Melbourne zopakoval loňský výsledek a nevylepšil kariérní grandslamové maximum. V tomto kalendářním roce prohrál vůbec první zápas, před úspěšnou kvalifikací na Australian Open získal titul na challengeru v Traralgonu.

Do mixu s přítelkyní

Proti bezmála dvoumetrovému Američanovi, který se opíral o výborný servis a voleje, to měl složité. „On teď hraje dobře, já taky, do zápasu jsme šli oba sebevědomě. Nebylo to špatné utkání. Předevčírem jsem v prvním kole hrál s antukářem, který švihal, hrály se výměny, teď se zase výměny nehrály. Je to občas těžké, když je zápas úplně jiný. Ale šance jsem měl. Jen bych musel lépe servírovat,“ řekl Radiožurnálu jednadvacetiletý Čech.

Účinkování v Melbourne pro něj ještě nekončí, protože se zúčastní smíšené čtyřhry po boku přítelkyně Kateřiny Siniakové. Hrát budou jako držitelé divoké karty. „Napadlo nás, že bychom o ni mohli zkusit požádat, když je Katka první na světě v deblu a mně se tady podařilo dvakrát za sebou se kvalifikovat. Navíc jsme spolu jako pár. Zkusili jsme štěstí a povedlo se. Jsem moc rád, že tady ještě můžu potrénovat a poprvé si zahrát mix,“ pochvaloval si.

Nasazené jedničky Siniaková s Krejčíkovou zvládly hladce vstup do soutěže ve čtyřhře. Nizozemsko-australský pár Lesley Pattinamaová Kerkhoveová, Arina Rodionovová porazily 6:0 a 6:2.

Světová trojka Muguruzaová vypadla ve 2. kole

S turnajem se rozloučila i senzační šampionka loňského US Open Emma Raducanuová, jež v Melbourne startovala poprvé. Devatenáctiletá Britka, kterou sužovaly puchýře na pravé ruce, podlehla 4:6, 6:4, 3:6 Dance Koviničové. Černohorská tenistka postoupila do 3. kola grandslamu prvně v kariéře.

Skončil také další slavný zástupce britského tenisu Andy Murray. Pětinásobný finalista turnaje dva dny po pětisetové bitvě s Nikolozem Basilašvilim prohrál 4:6, 4:6, 4:6 s japonským kvalifikantem Tarem Danielem.

Finalistka Australian Open z roku 2020 Muguruzaová proti světové jednašedesátce Cornetové ztratila hned ve druhém gamu servis, což ji stálo úvodní set. Ve druhé sadě přišla vítězka loňského Turnaje mistryň o podání v pátém gamu a ztrátu už nedotáhla, protože si v zápase nevypracovala žádný brejkbol. Naopak v deváté hře ztratila servis čistou hrou a s turnajem se rozloučila.

Jednatřicetiletá Cornetová držela Muguruzaovou celý zápas pod tlakem. „Myslím, že jsem odehrála skvělý zápas. Byla jsem super soustředěná na to, co musím dělat. Cítila jsem se jako v bublině. Vždycky musíte odehrát mimořádně dobrý zápas, abyste porazili Garbiňe, protože je velká bojovnice,“ radovala se Cornetová.

Zkušená tenistka si chtěla zápas užít. „Pak hraju nejlépe. V průběhu mé šestnáctileté kariéry to někdy nebyla zábava, ale teď si to chci užívat. Nevím, kolik let mi ještě zbývá,“ svěřila se.

Stejně jako Muguruzaová dopadla druhá finalistka posledního Turnaje mistryň Kontaveitová, jež pětkrát přišla o podání a nestačila na nadějnou Dánku Tausonovou, vítězku juniorky na Australian Open 2019.

Problémy měla také světová dvojka Aryna Sabalenková. V duelu s Číňankou Wang Sin-jü udělala v prvním setu dvanáct dvojchyb a prohrála ho 1:6. Pak ale podání trochu stabilizovala a další dvě sady vyhrála 6:4 a 6:2. Její příští soupeřkou bude Markéta Vondroušová.

Hladce postoupila sedmá nasazená Iga Šwiateková z Polska. Vítězka Roland Garros z roku 2020 porazila dvakrát 6:2 Švédku Rebeccu Petersonovou.

V mužské dvouhře zvládl čtvrtý nasazený Stefanos Tsitsipas duel dvou bývalých juniorských světových jedniček s Argentincem Sebastianem Baezem. Vyrovnané byly zejména první dvě sady, které si aktéři rozdělili mezi sebe po zkrácených hrách. Pak získal třiadvacetiletý Řek větší převahu a další dvě sady vyhrál 6:3 a 6:4. „Nebylo to snadné. Jsem rád, že jsem překonal tuhle překážku. Bylo dneska docela horko, ale snažil jsem se hrát srdcem a vyplatilo se to,“ řekl v rozhovoru na kurtu.

Čtyři sety potřeboval také Daniil Medveděv na vítězství nad domácím bouřlivákem Nickem Kyrgiosem. Ruský tenista, jenž je při neúčasti Novaka Djokoviče největším papírovým favoritem na zisk titulu, zdolal i díky 31 esům Australana 7:6, 6:4, 4:6, 6:2.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 75 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Cressy (USA) - Macháč (ČR) 6:1, 3:6, 6:1, 7:6 (7:5), Rubljov (5-Rus.) - Berankis (Lit.) 6:4, 6:2, 6:0, O'Conell (Austr.) - Schwartzmann (13-Arg.) 7:6 (8:6), 6:4, 6:4, Evans (24-Brit.) - Rinderknech (Fr.) bez boje, Čilič (27-Chorv.) - Gombos (SR) 6:2, 6:3, 3:6, 7:6 (8:6), Bautista (15-Šp.) - Kohlschreiber (Něm.) 6:1, 6:0, 6:3, Fritz (20-USA) - Tiafoe (USA) 6:4, 6:3, 7:6 (7:5), De Minaur (32-Austr.) - Majchrzak (Pol.) 6:4, 6:4, 6:2, Andújar (Šp.) - Molčan (SR) 6:4, 7:6 (8:6), 0:6, 6:1, Tsitsipas (4-Řec.) - Báez (Arg.) 7:6 (7:1), 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, Auger-Aliassime (9-Kan.) - Davidovich (Šp.) 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), Paire (Fr.) - Dimitrov (26-Bulh.) 6:4, 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), Van De Zandschulp (Niz.) - Gasquet (Fr.) 4:6, 6:0, 4:0 skreč, Medveděv (2-Rus.) - Kyrgios (Austr.) 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2, Daniel (Jap.) - A. Murray (Brit.) 6:4, 6:4, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Vondroušová (31-ČR) - Samsonovová (Rus.) 6:2, 7:5, Cornetová (Fr.) - Muguruzaová (3-Šp.) 6:3, 6:3, Tauson (Dán.) - Kontaveitová (6-Est.) 6:2, 6:4, Šwiateková (7-Pol.) - Petersonová (Švéd.) 6:2, 6:2, Pavljučenkovová (10-Rus) - Stosurová (Austr.) 6:2, 6:2, Mertensová (19-Belg.) - Beguová (Rum.) 6:3, 6:2, Collinsová (27-USA) - Konjuhová (Chorv.) 6:4, 6:3, Cirsteaová (Rum.) - Kučová (SR) 6:2, 6:4, Kanepiová (Est.) - Bouzková (ČR) 6:2, 7:6 (7:3), Sabalenková (2-Běl.) - Wang Sin-jü (Čína) 1:6, 6:4, 6:2, Čang Šuaj (Čína) - Rybakinová (12-Kaz.) 6:4, 1:0 skreč, Kasatkinová (25-Rus.) - Linetteová (Pol.) 6:2, 6:3, Zidanšeková (29-Slovin.) - Watsonová (Brit.) 7:6 (7:4), 6:4, Inglisová (Austr.) - Baptisteová (USA) 7:6 (7:4), 2:6, 6:2, Koviničová (Č. Hora) - Raducanuová (17-Brit.) 6:4, 4:6, 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Arina Rodionovová, Pattinamaová Kerkhoveová (Austr./Niz.) 6:0, 6:2, Martincová, Vondroušová (ČR) - Klepačová, Juraková Schreiberová (7-Slovin./Chorv.) 6:4, 6:3.