Průšviháři Fenin s Ujfalušim ponoukají Saláka: Jsme s tebou!

Vítej v klubu průšvihářů, Sašo. Fotbalisté Martin Fenin (34) a Tomáš Ujfaluši (43) mají náramnou bžundu z trablů, které na sebe ušil hokejový gólman a jejich kamarád Alexander Salák (35), který den před Silvestrem utužoval sparťanskou partu v »bordelu« nedaleko Václavského náměstí, odkud si jej odvezla manželka Míša.

Bývalý reprezentant Fenin maléry přitahuje jako magnet. Namátkou; při grilování si podpálil kvartýr, pod vlivem alkoholu a léků vypadl z okna a na silnici před pěti lety zdemoloval svůj mercedes. „Jsem takový chodící neštěstí,“ krčil rameny v pořadu Michala Hrdličky »Česká ulička«.

Teď už dávno seká dobrotu. Stejně jako slavnější Ujfaluši, který se mimo trávníky proslavil v roce 2007 skandálem reprezentantů v hotelu Praha. Na slavném pokoji 433 tehdy zapíjel devětadvacetiny i s přivolanými prostitutkami. A právě vlasatý stoper pak musel povedenou narozeninovou party vysvětlovat.

Za fajnovou prácičku lehkým děvám údajně vysolil 41 tisíc korun. To ovšem Cimrmanovsky vyvrátil: „Na recepci jsem byl, to ano, ale nic jsem neplatil. Ta částka absolutně nesouhlasí…“ Hláškou se nesmazatelně zapsal do dějin českého fotbalu. Později upozornil, že platil jen jídlo a pití, což prý stálo 9800 korun.

Teď i s Féňou můžou Salákovi poradit, jak z té šlamastiky ven. Lepší kumpány si gólman nemohl přát. „Jsme s tebou. My už jsme v klidu,“ napsal Martin pod společnou fotku z „porady“ tří vysmátých rošťáků. Že už s Ujfalušim tak trošku sešli z očí, jim rozhodně nevadí.

Jejich štafetu teď převzal Saša. V předposlední prosincový den si pro něj až před vykřičený dům přijela manželka Míša. „Byla jsem trošku uražená, že mě nevzal sebou,“ zlehčovala to ve středečním velkém rozhovoru pro Blesk. Uražená byla natolik, že se následně vydala na dovolenou do Dubaje. „Paní lítá do Dubaje, nebo za teplem, prakticky každý rok. Teď jí Vánoce úplně nepomohly a byla ráda, že si oddechla,“ připustil Salák.

Teď už je prý na všechno zlé zapomenuto. „Já si myslím, že mezi sebou máme takovou lásku, že tohle nic nebylo. Každý pár řeší těžkosti,“ usoudil brankář a jeho partnerka souhlasně přikyvovala: „Já to beru tak, že se nestalo nic vážného,“ konstatovala