Ovečkine, poslouchej, to je pro Ukrajinu! Oilers se s Putinovým přítelem nemazali

Válka na Ukrajině zahýbala sportovním světem, ve kterém se prostor pro ruské účastníky citelně zmenšil. Ti, kteří se stále mohou angažovat v soutěžích, aniž by ukázali svůj nesouhlas s ruským masakrem na Ukrajině, mnohdy čeká setkání s realitou odkrývající fakt, že až na několik drobných výjimek stojí celý svět na straně Ukrajiny. Podobně na tom byl ruský hokejista Alexandr Ovečkin, který dosud nedokázal odsoudit Putinovy kroky a při duelu v Kanadě si musel vyslechnout hymnu v ukrajinštině...

Trochu to vypadá, jako kdyby se Vladimír Putin stal pro své krajany druhou koprovkou. Jedni jej nesnáší, druzí bezmezně milují. Zatímco šachista Garri Kasparov ruskou hlavu státu přirovnal k hadovi, hokejista Alexander Ovečkin dal jasně najevo, že navzdory krokům, která Putin podniká, pro něj je stále prezident.

Poslední zápas s Edmonton Oilers nebyl nejspíš lehký ani pro Ovečkina a ani pro jeho Washington. Kromě prohry, se kterou Kanadu opouštěli, totiž přišel moment, ve kterém si měli všichni přítomní v hale možnost připomenout hrůzy, které se na Ukrajině v těchto dnech odehrávají. Domácí před duelem nechali zahrát kanadskou hymnu, kterou upravili také do ukrajinštiny.

Ovečkin dostal už dříve nálož kritiky poté, co nedokázal přímo odsoudit Putinovy kroky ohledně vyslání vojsk na Ukrajinu. Jeho tým navíc krátce zakázal podporu Ukrajiny.

Hokejista předtím čelil dotazům na to, jaký je jeho pohled na současnou situaci. „Jsem Rus, že ano?“ začal opatrně při otázce ohledně vpádu ruských vojsk ke svému sousednímu státu. „Není to něco, co můžu ovlivnit. Nemám to ve svých rukou. Doufám, že to brzy skončí a bude mír na celém světě,“ pravil tehdy.

K Putinovi se vyjadřoval velice obezřetně: „Je to můj prezident. Ale jak jsem řekl, nejsem v politice. Jsem sportovec. Doufám, že se vše brzy spraví. Pro obě strany je to teď těžká situace,“ našlapoval tehdy Ovečkin opatrně kolem ožehavého tématu, při kterém nedal najevo nelibost s kroky svého prezidenta.

„Respektuje mě jako sportovce a uznává všechny sportovce, kteří reprezentují naši zemi. Nezáleží na tom, kde hrajete, v Rusku nebo mimo Rusko. Ať jsme reprezentovali zemi na olympijských hrách, mistrovství světa, jedno, na jakém turnaji, vždycky k nám měl dobrý vztah,“ popisoval hokejista Putina. „Prosím, už žádnou válku. Nezáleží, kdo je ve válce. Rusko, Ukrajina, různé země. Musíme žít v míru a v dobrém světě,“ prohlásil pak Ovečkin.