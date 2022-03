Ovečkin si Putina nesmazal. Capitals zakázali podporu, po kritice otočili

Alexandr Ovečkin mohl zasáhnout do dějin. Jestli by mu Putin naslouchal, je jiná věc. • Barbora Reichová / Sport

Vedení Washingtonu je pod velkou palbou kritiky. Stejně jako ústřední hvězda a kapitán Alexandr Ovečkin. Obdivovatel a podporovatel ruského prezidenta Vladimira Putina i nadále drží kurs a na jeho Instagramu svítí jako profilová fotografie ta s Vladimirem Putinem. A vedení klubu? To nejprve zakázalo veškeré ukrajinské a ruské symboly ve své hale, aby po reakci veřejnosti urychleně pravidlo změnilo.

Přestože se válka na Ukrajině pro USA a Kanadu odehrává tisíce kilometrů daleko, její síla dosáhla i tam. Záběry ze zasažených oblastí, videa ruských útoků, obrázky obětí. To vše pomocí moderních technologií přeletí kontinent během vteřin. I do míst, která na první pohled nemusí mít s agresí ze strany Ruska nic společného. Vedení organizace hokejového klubu z hlavního města USA totiž rozhodlo o zákazu ukrajinských a ruských vlajek ve vnitřních prostorech své Capitals One Areny.

V první řadě je třeba říct, že od 24. února, tedy od chvíle, kdy ruská vojska na Ukrajinu vtrhla, se hojně propírá přístup washingtonského kapitána Alexandra Ovečkina k celé záležitosti. Ruský forvard má na instagramu i nadále jako profilovou fotografi i společné zvěčnění s prezidentem ruské federace Vladimirem Putinem. Stejně tak ve starších příspěvcích najdete gratulaci k prezidentovým narozeninám a další společné fotky.

Teď po vypuknutí války Ovečkin několik dní mlčel, pak se po žádostech novinářů rozhodl promluvit. „Jsem Rus, Putin je můj prezident, ale už žádnou válku prosím. Sleduji, co se tam děje. Nechci vidět nikoho zraněného nebo zabitého,“ řekl. Fotku s mužem, jehož konání už však zabilo stovky lidí, nesmazal. Vzápětí však pro ruské žurnalisty dodal, že se v USA cítí pod velkým tlakem ze všech stran.

Ovečkin je pro ruský režim jednou z nejdůležitějších sportovních tváří. V roce 2017 rozjel na sociálních sítích kampaň s názvem „PutinTeam“, kde se snažil sdružit sportovce k podpoře před prezidentskou volbou v roce 2018. Ne snad, že by Putin měl v Rusku reálného oponenta, o výsledku voleb bylo dopředu rozhodnuto, nicméně ukázat prvnímu muži ve státě loajalitu a dokola ji opakovat, je také důležité.

Ovečkin politiku své země plně podporuje, dává to otevřeně najevo a Putinovo počínání chválí, kde se dá. Tím se obloukem vracíme do reality tohoto víkendu ve Washingtonu. Zatímco před zápasem Montrealu s Winnipegem zazpíval ukrajinský mužský pěvecký sbor Hoosli státní hymnu Ukrajiny a v Ottawě se rozhodli ji hrát do konce sezony před každým domácím duelem, Capitals zvolili opačný přístup.

V páteční večer vydali pro fanoušky prohlášení s novými pravidly. „Cedule a vlajky jsou povoleny, ale nesmí vadit ostatním ve výhledu a nesmí obsahovat politická nebo hanlivá prohlášení. Pokud si nejste jistí, zda je vlajka v pořádku, zeptejte se před zápasem pracovníků arény. Transparenty povoleny nejsou. Ukrajinské a ruské znaky se zakazují,“ stálo v něm.

„Tomu je opravdu těžké porozumět, zvlášť v době, kdy mnoho jiných klubů v lize vyjadřuje zasažené Ukrajině svou otevřenou podporu,“ divil se na Twitteru kanadský novinář Chris Johnston.

Washington je jediný tým, který sáhl k podobnému ráznému kroku. Jejich nová „politika“ se okamžitě začala šířit na sociálních sítích, kde se dočkala opovržlivých reakcí.

Vedení Capitals pak sáhlo k úpravě: ukrajinské vlajky, znaky nebo barvy povoleny budou, nicméně nesmí nikomu bránit ve výhledu na ledovou plochu. Jaký rozdíl oproti třeba zmíněné Ottawě, jejíž majitel Eugene Melnyk, jenž má předky z Ukrajiny, vyjádřil jasně podporu východoevropské zemi. „Jsem hrdý Kanaďan, který byl v této skvělé zemi vychován. Jsem ale také hrdý Ukrajinec, syn rodičů, kteří tam vyrostli,“ řekl Melnyk. Zároveň přislíbil, že část financí, které se podařilo vybrat nadaci Senators, bude posláno na Ukrajinu.

Lze jen spekulovat, zda postoje Capitals mají co do činění s postojem samotného Ovečkina. Nicméně pravdou zůstává, že i ve dvanáctém dni invaze na Ukrajinu měl nejslavnější ruský hokejista jako hlavní fotku na svém profilu moment, kdy pózuje s Vladimirem Putinem.