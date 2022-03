Jalonen poprvé vedl trénink Čechů: Do finále MS zbývá 63 dní. Erat tlumočil

Narazit u plzeňské haly zrovna na Jaroslava Špačka bylo až symbolické. „Ne, do nároďáku se nevracím,“ usmál se, jakmile stáhl okénko svého vozu. Ještě na olympiádě byl asistentem u národního týmu. Po ní nastoupila jiná garnitura v čele s finským koučem Karim Jalonenem. Pod jeho dohledem v pondělí první parta reprezentantů vstoupila do přípravy před mistrovstvím světa. Zatímco do kabiny se trousili první hráči, Špaček měl namířeno do Prahy na divadelní představení.

Po zimních hrách v Pekingu zůstal v realizačním týmu pouze trenér brankářů Zdeněk Orct. Jinak se všechno změnilo. Uvítací ceremoniál typu „Kolega se vám už představil“ proběhl již v plzeňském hotelu, kde se reprezentanti sešli v poledne. V půl čtvrté měli sraz v kabině, následovala porada u videa, o hodinu později vyjeli na led. Jezdili do šesti. „Upřímně, bylo to skvělé. Užil jsem si to, sledovat kluky na ledě, odvedli dobrou práci, užili jsme si to,“ pochvaloval si Kari Jalonen.

Na trénincích české reprezentace se začalo mluvit anglicky. Finský kouč vyložil nejprve cvičení u tabule, po jeho boku stojící Martin Erat přetlumočil do češtiny. Hokejisté byli ve střehu a poslouchali. „Pár jich bylo trochu nesmělých, proto se toho Martin zhostil, aby každý rozuměl,“ vysvětloval Jalonen. Po proslovu poklepali hokejkami o led a šlo se na věc.

Bylo to svěží a mělo to spád. „Let´s go!“ pobízel finský trenér. S hráči si první společnou přípravu užil. Ale co oni? „Chvilkami jsem měl jazyk na vestě, ale myslím, že to všechny bavilo. Bylo to ve vysokém tempu, žádné prostoje, že bychom stáli dlouho u tabule,“ popisoval obránce Michal Jordán. „Jsou tady mladí kluci, energie je úplně jiná a myslím, že i on ji bude čerpat. Makali jsme, ale na konci byl i prostor pro soutěžení mezi sebou, kdo sestřelí puk, aby se na závěr nemuselo bruslit. A tak jsme dělali na prvním tréninku všechno pro to, aby to tak bylo,“ zazubil se.

Zatímco asistenti Libor Zábranský s Martinem Eratem spíše sledovali cvrkot kolem sebe, hráči létali po ledě za hecování dalších pomocníků Jiřího Horáčka a Kalleho Kaskinena, který působil u mládežnických výběrů, v TPS Turku, Jokeritu, ale na začátku taky v Barceloně a naposledy zase v Košicích. „Kalle je tu něco jako videokouč. Pochází z Turku jako já, už jsme spolu dělali pro svaz a TPS. Nepomáhá mi s finštinou, ale s hokejovou řečí. Než jsem podepsal, ptal jsem se, zda je možné si přivést jednoho vlastního člověka a na svazu mi vyhověli. Víc jsem nechtěl,“ vysvětloval Jalonen. Ville Peltonen, s nímž spolupracoval u finské reprezentace či švýcarském Bernu a který nyní vede IFK Helsinky, nebyl k mání. „Začalo mu play off,“ přitakal 62letý kouč.

„Good job!“chválil hráče po cvičeních. „Hráči jsou všude víceméně stejní a tohle byl dobrý start. V dalších dnech máme dvoufázové tréninky, víc se zaměříme na herní plán. Do finále mistrovství světa zbývá nějakých 63 dní, takže máme spoustu času pilovat různé věci,“ udivil novináře.

Jedenáct nominovaných za českou reprezentaci ještě nehrálo. Naopak 31letý Jordán má s 83 starty málem víc zkušeností, než zbytek stávajícího týmu dohromady. „Je tu spousta nových, mladých kluků, jsou hodně živí a trénink naznačil, že jsou všichni dobří bruslaři. Pokud jde o mě, mám ohromnou chuť a jsem rád, že pozvánka přišla. Sezona byla, jaká byla. V prosinci jsem se zranil a dva měsíce nehrál. Jakmile jsem se uzdravil, skončila základní část KHL, kterou přerušili kvůli olympiádě, ale potom se už nedohrála. Udržoval jsem se tudíž v kondici, ovšem nedostat se do zápasu osm měsíců je strašně dlouhá doba,“ líčil Jordán, který naposledy působil v Chabarovsku.

Právě účastník tří mistrovství světa, olympiády v Pchjongčchangu 2018 a Světového poháru 2016 byl jediným hráčem, jehož Jalonen neviděl, když začal skautovat české hráče. „Některé jsem viděl naopak třeba třikrát. Byl jsem tady týden před podepsáním kontraktu, dohromady jsem zhlédl možná patnáct zápasů,“ přiznal.

V Plzni zůstane národní mužstvo do čtvrtka. Příští neděli se znovu sejde ve Znojmě, kde se příští středu střetne poprvé s Rakouskem a v pátek ještě jednou v Linci. „Až tady skončíme, sedneme si s trenéry a probereme, co dál, zavoláme Petrovi (GM Nedvědovi), který je na inspekční cestě ve Spojených státech. Jsme v neustálém kontaktu. Ale kolik hráčů má šanci zůstat až do konce vám neřeknu. Soustředíme se na každý další den,“ řekl Jalonen.